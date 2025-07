ZTL à Lyon : un rassemblement prévu ce dimanche pour dire "stop"

Le Collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon appelle à une mobilisation citoyenne ce dimanche 13 avril à 10h sur le marché du quai Saint-Antoine.

L’objectif : dénoncer l’instauration prochaine de la zone à trafic limité (ZTL), qui interdira la circulation automobile dans le centre-ville de Lyon à partir de juin.

Selon le collectif ce marché, un des lieux de vie "emblématique menacé par la fermeture programmée du centre-ville."

"Commerçants, artisans, familles et visiteurs seront encore plus pénalisés", alerte le collectif, qui regroupe 13 000 signataires et espère en rassembler 20 000. Il dénonce "une politique brutale et aveugle" qui mettrait en péril "l’attractivité et la vitalité" de la ville.

Sur le marché, les organisateurs comptent sensibiliser le public et recueillir de nouvelles signatures pour leur pétition, qui en dispose déjà de plus de 13 000.