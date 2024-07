Boiron : Valérie Lorentz-Poinsot quitte le groupe, la famille Boiron reprend la main

La gouvernance du groupe lyonnais évolue, avec le départ de Valérie Lorentz-Poinsot, qui était la directrice générale depuis 2019. Elle quitte également son siège d'administratrice. Son mandat a été mouvementé, avec l'arrêt progressif puis total du remboursement des produits d'homéopathie.

C'est Thierry Boiron qui lui succède, tandis qu'Anabelle Flory-Boiron a été nommée à sa place présidente du conseil d'administration.

"Je suis très heureuse de succéder à Thierry à la Présidence de Boiron SA et de représenter la 3e génération à la tête de l'entreprise familiale. Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable", a réagi Anabelle Flory-Boiron, qui était entrée dans le groupe en 2003.

Thierry Boiron de son côté a salué le parcours de Valérie Lorentz-Poinsot dans un communiqué : "Son expérience à la tête du groupe a permis de faire face aux différentes crises rencontrées ces dernières années et d'initier une nouvelle stratégie de développement".