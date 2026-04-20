Panique sur l’A7 : un poids lourd incontrôlable sème le chaos jusqu’aux portes de Lyon

La scène s’est déroulée en pleine nuit, aux alentours de 3 heures du matin, entre la Drôme et l’Isère. Plusieurs automobilistes circulant sur l’autoroute A7 ont donné l’alerte après avoir croisé un poids lourd à la trajectoire particulièrement dangereuse. Au 17, tous décrivaient un "camion fou" sur l’axe autoroutier.

Selon le Dauphiné Libéré, le camion remontait la vallée du Rhône en direction de Lyon en effectuant de brusques zigzags. Au cours de sa progression, le véhicule a violemment percuté deux voitures. L’une d’elles a même été entraînée sur plusieurs centaines de mètres. Malgré la violence des faits, les occupants s’en sortent avec de légères blessures.

Face à la situation, plusieurs équipes de gendarmerie ont été mobilisées, notamment depuis les secteurs de Malataverne, Valence et Chanas. Les militaires ont finalement réussi à stopper le camion entre Chanas et le péage de Reventin-Vaugris, en Isère.

Le conducteur, un homme né en 1974 en Russie, a été interpellé après être resté retranché dans sa cabine durant plusieurs minutes. Son poids lourd transportait des palettes et circulait pourtant en infraction, étant interdits sur cet axe durant le week-end.

Placé en garde à vue dans un premier temps, l’homme n’était ni alcoolisé ni sous l’empire de stupéfiants. Il a ensuite été conduit à l’hôpital de Valence afin de subir une expertise psychiatrique.