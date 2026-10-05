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Lyon 7e : poignardé au visage et à la nuque, un jeune homme de 24 ans grièvement blessé sur les quais

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Lyon 7e : poignardé au visage et à la nuque, un jeune homme de 24 ans grièvement blessé sur les quais
Lyon 7e : poignardé au visage et à la nuque, un jeune homme de 24 ans grièvement blessé sur les quais

Une soirée sur les quais du Rhône a viré au drame dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, un homme âgé de 24 ans a été victime d’une violente agression à l’arme blanche.

Les faits se sont produits aux alentours de 23h30, quai Claude-Bernard. Le jeune homme se trouvait alors avec sa petite amie et deux autres personnes lorsqu’un individu s’en est pris à lui, pour une raison qui reste à déterminer.

Touché à plusieurs reprises

Armé d’une arme blanche, possiblement d’un couteau, l’agresseur aurait porté plusieurs coups à la victime. Le jeune homme aurait été touché au moins trois fois, notamment au visage et à la nuque.

Grièvement blessé et ensanglanté, il a été retrouvé sur la chaussée. Des passants lui ont porté secours avant d'alerter les sapeurs-pompiers. Le Samu 69 a également été mobilisé.

Le pronostic vital du jeune homme était engagé au moment de sa prise en charge. Après avoir reçu des soins au cours de la nuit, son état s’est toutefois amélioré et son pronostic vital n’était plus engagé aux dernières nouvelles, rapporte ActuLyon

L’auteur recherché

L’auteur de l’agression avait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de faire la lumière sur les circonstances de cette violente agression et d’identifier le suspect.

Tags :

quai claude bernard

coup de couteau

poignarde

5 commentaires
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Ex Précisions le 05/10/2026 à 18:48
Citoyen1 a écrit le 05/10/2026 à 18h31

Dubot ? Doucet ? Un commentaire ?

Ils vont dire que c'est faute à Bernard (qui les a lâché) ;-)

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Lyon, ses vélos, ses gauchos et nos bobos .. le 05/10/2026 à 18:44
C'est pas moi. a écrit le 05/10/2026 à 17h49

C'est n'est pas de sa responsabilité mais de celle des autres. L'état, la région, la métropole.

La FANNY l avait dit pourtant.....changez de trottoir.. .!!!
Courage a ce jeune homme et un prompt rétablissement. ..

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Citoyen1 le 05/10/2026 à 18:31

Dubot ? Doucet ? Un commentaire ?

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Tous des frères, de paix et d'amour ! le 05/10/2026 à 18:15
Lyonnais du 7eme a écrit le 05/10/2026 à 17h19

c'est normal à Lyon ?

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 23h30 avec son amie, ils ont cru à l'amitié universelle. Ils tombent de très haut !

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la france a Macron le 05/10/2026 à 18:07

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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oui , mais le 05/10/2026 à 18:03
Chris6969699 a écrit le 05/10/2026 à 17h40

Oui normal et apaisé à la fois...

il manque une salle de shoot ; c'est pour ca ...

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Bribri2 le 05/10/2026 à 17:59

"il a été retrouvé à terre"... où étaient donc les 3 autres qui l'accompagnaient ?

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C'est pas moi. le 05/10/2026 à 17:49
Quotidien ordinaire quoi.... a écrit le 05/10/2026 à 17h40

Encore une fois de plus dans le 7eme . . Une réaction Mme Dubot ? Et M. Doucet ?
Cette ville est devenue un repaire de nuisibles

C'est n'est pas de sa responsabilité mais de celle des autres. L'état, la région, la métropole.

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Quotidien ordinaire quoi.... le 05/10/2026 à 17:40

Encore une fois de plus dans le 7eme . . Une réaction Mme Dubot ? Et M. Doucet ?
Cette ville est devenue un repaire de nuisibles

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Chris6969699 le 05/10/2026 à 17:40
Lyonnais du 7eme a écrit le 05/10/2026 à 17h19

c'est normal à Lyon ?

Oui normal et apaisé à la fois...

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Dupon le 05/10/2026 à 17:31

Je comprends pas tout. Il était avec sa petite amie et 2 autres personnes et ce sont des passants qui l'ont secouru.
Où étaient ses amis ????

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Lyonnais du 7eme le 05/10/2026 à 17:19

c'est normal à Lyon ?

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Lyon, décharge ouverte! le 05/10/2026 à 17:15

Dans certains pays on sourit et serre les mains lorsqu'on fait des présentations.

A Lyon on reçoit les nouveaux avec un couteau tranchant. Il faudra avertir les lignes de croisières fluviales du danger imminent et chronique de Lyon aux touristes. Citoyens consciencieux contacter les chancelleries étrangères concernées à cause des risques encourus pour un séjour à Lyon....

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