Lyon 7e : poignardé au visage et à la nuque, un jeune homme de 24 ans grièvement blessé sur les quais

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, un homme âgé de 24 ans a été victime d’une violente agression à l’arme blanche.
Les faits se sont produits aux alentours de 23h30, quai Claude-Bernard. Le jeune homme se trouvait alors avec sa petite amie et deux autres personnes lorsqu’un individu s’en est pris à lui, pour une raison qui reste à déterminer.
Touché à plusieurs reprises
Armé d’une arme blanche, possiblement d’un couteau, l’agresseur aurait porté plusieurs coups à la victime. Le jeune homme aurait été touché au moins trois fois, notamment au visage et à la nuque.
Grièvement blessé et ensanglanté, il a été retrouvé sur la chaussée. Des passants lui ont porté secours avant d'alerter les sapeurs-pompiers. Le Samu 69 a également été mobilisé.
Le pronostic vital du jeune homme était engagé au moment de sa prise en charge. Après avoir reçu des soins au cours de la nuit, son état s’est toutefois amélioré et son pronostic vital n’était plus engagé aux dernières nouvelles, rapporte ActuLyon.
L’auteur recherché
L’auteur de l’agression avait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de faire la lumière sur les circonstances de cette violente agression et d’identifier le suspect.
Ils vont dire que c'est faute à Bernard (qui les a lâché) ;-)Signaler Répondre
La FANNY l avait dit pourtant.....changez de trottoir.. .!!!Signaler Répondre
Courage a ce jeune homme et un prompt rétablissement. ..
Dubot ? Doucet ? Un commentaire ?Signaler Répondre
Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 23h30 avec son amie, ils ont cru à l'amitié universelle. Ils tombent de très haut !Signaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
il manque une salle de shoot ; c'est pour ca ...Signaler Répondre
"il a été retrouvé à terre"... où étaient donc les 3 autres qui l'accompagnaient ?Signaler Répondre
C'est n'est pas de sa responsabilité mais de celle des autres. L'état, la région, la métropole.Signaler Répondre
Encore une fois de plus dans le 7eme . . Une réaction Mme Dubot ? Et M. Doucet ?Signaler Répondre
Cette ville est devenue un repaire de nuisibles
Oui normal et apaisé à la fois...Signaler Répondre
Je comprends pas tout. Il était avec sa petite amie et 2 autres personnes et ce sont des passants qui l'ont secouru.Signaler Répondre
Où étaient ses amis ????
c'est normal à Lyon ?Signaler Répondre
Dans certains pays on sourit et serre les mains lorsqu'on fait des présentations.Signaler Répondre
A Lyon on reçoit les nouveaux avec un couteau tranchant. Il faudra avertir les lignes de croisières fluviales du danger imminent et chronique de Lyon aux touristes. Citoyens consciencieux contacter les chancelleries étrangères concernées à cause des risques encourus pour un séjour à Lyon....