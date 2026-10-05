Lyon 7e : poignardé au visage et à la nuque, un jeune homme de 24 ans grièvement blessé sur les quais

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, un homme âgé de 24 ans a été victime d’une violente agression à l’arme blanche.

Les faits se sont produits aux alentours de 23h30, quai Claude-Bernard. Le jeune homme se trouvait alors avec sa petite amie et deux autres personnes lorsqu’un individu s’en est pris à lui, pour une raison qui reste à déterminer.

Touché à plusieurs reprises

Armé d’une arme blanche, possiblement d’un couteau, l’agresseur aurait porté plusieurs coups à la victime. Le jeune homme aurait été touché au moins trois fois, notamment au visage et à la nuque.

Grièvement blessé et ensanglanté, il a été retrouvé sur la chaussée. Des passants lui ont porté secours avant d'alerter les sapeurs-pompiers. Le Samu 69 a également été mobilisé.

Le pronostic vital du jeune homme était engagé au moment de sa prise en charge. Après avoir reçu des soins au cours de la nuit, son état s’est toutefois amélioré et son pronostic vital n’était plus engagé aux dernières nouvelles, rapporte ActuLyon.

L’auteur recherché

L’auteur de l’agression avait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de faire la lumière sur les circonstances de cette violente agression et d’identifier le suspect.