Lyon : un homme poignardé en pleine rue en rentrant du sport

Lundi 13 avril, peu après 21 heures, un homme d’une trentaine d’années a été victime d’une agression à l’arme blanche alors qu’il rentrait d’une séance de sport, rapporte Le Progrès.
Les faits se sont déroulés rue Sainte-Hélène, dans le 2e arrondissement, entre les secteurs de Bellecour et Perrache. Selon les premiers éléments, la victime a été frappée à plusieurs reprises, notamment au niveau du thorax et des fesses.
Rapidement alertés, les secours sont intervenus sur place pour prendre en charge le trentenaire, avant de le transporter à l’hôpital Édouard Herriot. Son pronostic vital n’etait pas engagé.
À ce stade, les circonstances de l’attaque restent floues. Aucun mobile n’a pu être déterminé et l’agression semble, pour l’heure, totalement gratuite. L’enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire (GAJ).
Autre difficulté pour les enquêteurs : l’absence de vidéosurveillance dans cette portion de rue, qui pourrait compliquer l’identification du ou des auteurs.
Lundi 13 avril : Rien.Signaler Répondre
Il faut écouter les conseils de Fanny Dubot et changer de trottoirSignaler Répondre
C'est vrai, sauf que certains sport de combat (comme le KRAV MAGA par exemple) entraînent leurs élèves à ce genre de situation.Signaler Répondre
Ce n'est en aucun cas une garantie, juste une augmentation des chances de survie... C'est déjà ça...
Des travaux pratiques de gauchisme !!!Signaler Répondre
La sécurité relève de la préfecture ou du maire.Signaler Répondre
En l'occurrence, pas de caméras à cet endroit. Doucet a toujours freiné la vidéosurveillance et sa copine A Boualassa est contre...
ville apaisee !!!! bravo G. Doucet!!!!!Signaler Répondre
Les lyonnais ne vont pas avoir le toupet de se plaindre de vivre dans la nouvelle France pour laquelle ils sont allés voter.Signaler Répondre
"l’absence de vidéosurveillance dans cette portion de rue".Signaler Répondre
Pas dingue au point de ne pas choisir le lieu de l'agression...
Un petit mot les badinteristes et anti auto défense ?Signaler Répondre
C'est un sale quartier. L'équivalent presqu'îlien de la place Gabriel Péri dans le septième.Signaler Répondre
Mais que font P' Oliver et Sarselli?Signaler Répondre
Bon rétablissement à lui.
La drogue rend dingue ..Signaler Répondre
Même en faisant des arts martiaux ou sport de combat ,face à un agresseur au couteau,tu peux rien faire, et les agresseurs sont toujours armés de couteau...Signaler Répondre
Les lyonnais ont voté pour cette continuité, que dire ?Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
le monde est fou..Signaler Répondre