Lyon : un homme poignardé en pleine rue en rentrant du sport

Lundi 13 avril, peu après 21 heures, un homme d’une trentaine d’années a été victime d’une agression à l’arme blanche alors qu’il rentrait d’une séance de sport, rapporte Le Progrès.

Les faits se sont déroulés rue Sainte-Hélène, dans le 2e arrondissement, entre les secteurs de Bellecour et Perrache. Selon les premiers éléments, la victime a été frappée à plusieurs reprises, notamment au niveau du thorax et des fesses.

Rapidement alertés, les secours sont intervenus sur place pour prendre en charge le trentenaire, avant de le transporter à l’hôpital Édouard Herriot. Son pronostic vital n’etait pas engagé.

À ce stade, les circonstances de l’attaque restent floues. Aucun mobile n’a pu être déterminé et l’agression semble, pour l’heure, totalement gratuite. L’enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire (GAJ).

Autre difficulté pour les enquêteurs : l’absence de vidéosurveillance dans cette portion de rue, qui pourrait compliquer l’identification du ou des auteurs.