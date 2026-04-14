Faits Divers

Lyon : un homme poignardé en pleine rue en rentrant du sport

Lyon : un homme poignardé en pleine rue en rentrant du sport
Lyon : un homme poignardé en pleine rue en rentrant du sport

Nouvelle scène de violence dans le centre-ville de Lyon.

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coup de couteau

15 commentaires
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Agenda du Maire le 14/04/2026 à 13:55

Lundi 13 avril : Rien.

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LFI 69 le 14/04/2026 à 13:49

Il faut écouter les conseils de Fanny Dubot et changer de trottoir

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Chris6969699 le 14/04/2026 à 13:47
moonlight36 a écrit le 14/04/2026 à 12h46

Même en faisant des arts martiaux ou sport de combat ,face à un agresseur au couteau,tu peux rien faire, et les agresseurs sont toujours armés de couteau...

C'est vrai, sauf que certains sport de combat (comme le KRAV MAGA par exemple) entraînent leurs élèves à ce genre de situation.

Ce n'est en aucun cas une garantie, juste une augmentation des chances de survie... C'est déjà ça...

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Ritchie le 14/04/2026 à 13:46

Des travaux pratiques de gauchisme !!!

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sécurité le 14/04/2026 à 13:42
Con-verse a écrit le 14/04/2026 à 13h03

Mais que font P' Oliver et Sarselli?
Bon rétablissement à lui.

La sécurité relève de la préfecture ou du maire.
En l'occurrence, pas de caméras à cet endroit. Doucet a toujours freiné la vidéosurveillance et sa copine A Boualassa est contre...

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Saviem69 le 14/04/2026 à 13:33

ville apaisee !!!! bravo G. Doucet!!!!!

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Arthur le 14/04/2026 à 13:32

Les lyonnais ne vont pas avoir le toupet de se plaindre de vivre dans la nouvelle France pour laquelle ils sont allés voter.

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Chris6969699 le 14/04/2026 à 13:31
Dingos de lyon a écrit le 14/04/2026 à 12h47

La drogue rend dingue ..

"l’absence de vidéosurveillance dans cette portion de rue".

Pas dingue au point de ne pas choisir le lieu de l'agression...

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J6 le 14/04/2026 à 13:27

Un petit mot les badinteristes et anti auto défense ?

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Entomologie humaine le 14/04/2026 à 13:25

C'est un sale quartier. L'équivalent presqu'îlien de la place Gabriel Péri dans le septième.

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Con-verse le 14/04/2026 à 13:03

Mais que font P' Oliver et Sarselli?
Bon rétablissement à lui.

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Dingos de lyon le 14/04/2026 à 12:47

La drogue rend dingue ..

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moonlight36 le 14/04/2026 à 12:46

Même en faisant des arts martiaux ou sport de combat ,face à un agresseur au couteau,tu peux rien faire, et les agresseurs sont toujours armés de couteau...

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Ex Précisions le 14/04/2026 à 12:18

Les lyonnais ont voté pour cette continuité, que dire ?

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Chris25 le 14/04/2026 à 12:10

Ville apaisée...

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neutre04 le 14/04/2026 à 11:48

le monde est fou..

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