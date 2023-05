Lyon : un homme victime d’un coup de couteau aux Terreaux après une soirée en discothèque

Selon nos informations, le week-end dernier a de nouveau été le théâtre d’une sanglante agression dans le quartier d’Hôtel de Ville. Place des Terreaux, peu après 4h du matin dimanche, deux jeunes hommes sont sortis d’un établissement de nuit avant d’être suivis par deux individus. Ces derniers ont alors tenté de voler les téléphones portables de ceux qui étaient devenus leurs cibles, avant que la situation ne dégénère.

Une bagarre a éclaté, durant laquelle l’un des agresseurs n’a pas hésité à dégainer un couteau pour porter un coup au visage de l’une des victimes. Le jeune homme touché par l’arme blanche a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital Saint-Luc saint-Joseph. Son pronostic vital n’était pas engagé selon toute vraisemblance.

Les deux mis en cause ont de leur côté pris la fuite, emportant un téléphone avec eux. Des policiers rapidement mobilisés ont finalement retrouvé dans le 3eme arrondissement le cellulaire dérobé, grâce à la géolocalisation. Une enquête a été ouverte pour les retrouver au plus vite les deux racketteurs qui n'étaient plus sur place.

Pour rappel, le week-end précédent avait été chaotique dans ce secteur des Terreaux, particulièrement prisé par les fêtards. De nombreuses bagarres et agressions avaient été enregistrées, notamment deux jeunes femmes passées à tabac pour avoir refusé des avances dimanche 21 mai au matin. L’une avait eu des dents cassées, l’autre avait reçu un coup de bouteille au visage.

La veille, une quinzaine de suspects avaient fait pleuvoir des coups sur des noctambules qui tentaient de s’interposer lors d’une agression en pleine rue. Deux personnes avaient là-encore été blessées, recevant 7 et 8 jours d’ITT.

J.D.