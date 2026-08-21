Lyon : neuf armes dont des fusils d'assaut dérobées chez un tireur sportif dans le quartier de Perrache

Neuf armes ont été dérobées lors d’un cambriolage commis en fin de semaine dernière dans le quartier de Perrache, à Lyon.

Le vol a été découvert samedi 15 août soir. Prévenu par une voisine que la porte de son appartement était ouverte, le propriétaire des lieux, tireur sportif, est rentré chez lui et a constaté la disparition de ses armes selon le Progrès.

Deux fusils d’assaut parmi les armes volées

Les malfaiteurs ont emporté deux fusils d’assaut, un fusil de chasse et six armes de poing, avec leurs étuis de transport. L’ensemble était déclaré et détenu légalement.

Les armes étaient toutefois conservées dans une armoire qui n’était pas verrouillée.

Le préjudice est évalué à environ 15 000 euros.

Cette affaire intervient après plusieurs vols visant des détenteurs d’armes dans l’agglomération lyonnaise ces derniers mois. Des données concernant des licenciés de la Fédération française de tir ou des ventes d’armes ont également fait l’objet de piratages récents, mais on ignore si ce récent cambriolage a pu ou non être effectué grâce aux données collectées illégalement.