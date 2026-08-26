Près de Lyon : elles découvrent une caméra dans les toilettes d’un cinéma, un homme interpellé

Un homme de 49 ans est soupçonné d’avoir tenté de filmer des femmes à leur insu, samedi 22 août, au Pathé Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin.

Une caméra repérée à travers la paroi

Les faits auraient été découverts par deux femmes venues utiliser les toilettes du multiplexe. Dans l’une des cabines, elles auraient remarqué un trou aménagé dans une paroi, avec ce qui ressemblait à l’extrémité d’une caméra endoscopique dépassant de l’ouverture.

Les deux femmes ont alors quitté les lieux pour prévenir la sécurité du cinéma. En se rendant dans les sanitaires, le personnel a constaté qu’une cabine était verrouillée de l’intérieur et a alerté les forces de l’ordre, rapporte Le Progrès.

Un homme interpellé dans les toilettes

Les policiers sont intervenus peu avant 14 heures et ont fait sortir l’homme qui se trouvait dans la cabine. Âgé de 49 ans et de nationalité lituanienne, il a été interpellé aux alentours de 13h45.

Aucun matériel d’enregistrement n’a toutefois été retrouvé sur lui. À l'issue de sa garde à vue, le quadragénaire a été laissé libre. Il doit néanmoins faire l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire.