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Lyon : un homme de 82 ans meurt après le vol violent de son collier dans le métro

Lyon : un homme de 82 ans meurt après le vol violent de son collier dans le métro

Un octogénaire est décédé jeudi après avoir été victime d’un vol à l’arraché à la station Sans-Souci, dans le 8e arrondissement de Lyon. Deux suspects, âgés de 20 et 21 ans, ont été interpellés quelques heures plus tard.

L’agression s’est produite jeudi 20 août vers 16h, alors qu’un couple de personnes âgées franchissait les portiques de la station de métro Sans-Souci.

Selon les premiers éléments, une jeune femme de 21 ans aurait abordé le couple en demandant son chemin. Pendant cet échange, l’homme qui l’accompagnait se serait attaqué au mari, âgé de 82 ans, pour lui dérober sa chaîne en or.

Selon le Progrès, le suspect de 20 ans a plaqué l’octogénaire contre un mur. Il lui a ensuite arraché son collier avant de prendre la fuite avec sa complice présumée.

Deux gardes à vue pour vol avec violence ayant entraîné la mort

Peu après l’agression, l’homme de 82 ans a fait un malaise. Il est malgré tout monté dans le métro avec son épouse avant que son état ne nécessite l’intervention des pompiers quelques stations plus loin, à Saxe-Gambetta.

L’octogénaire est finalement décédé d’un arrêt cardiorespiratoire.

L’enquête a été confiée à la Direction de la criminalité territoriale. L’exploitation de la vidéosurveillance aurait permis d’identifier les deux suspects, interpellés le soir-même.

Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violence ayant entraîné la mort.

38 commentaires
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Arrestations preventives ? le 21/08/2026 à 15:12

Pauvre Monsieur ! Résultat du laxisme de notre pays en matière d’immigration illégale !

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Chris25 le 21/08/2026 à 15:10

J'ai un pronostic sur leur future condamnation :
3 ans avec sursis !
Bienvenue en nouvelle France !

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Pp le 21/08/2026 à 15:00
Stop à la fumette a écrit le 21/08/2026 à 13h45

Purge indispensable, tu te mets dans le lot j'espère.

C est plutôt vous qui devrait vous y mettre ..espérons qu il vous arrive la meme chose ..tellement facile de s en prendre aux personnes âgées

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Citoyen1 le 21/08/2026 à 14:54

Pas de réaction de Doucet et de son community manager 🤔
En vacances...

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SELON LA LOI le 21/08/2026 à 14:47

Avec les faits énoncés, ils devraient prendre une peine de réclusion à perpétuité ⚖️🤔.

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Et nous avons un maire qui s'inquiète de vélos... le 21/08/2026 à 14:32

Et autres pistes cyclables...

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Hallucinant le 21/08/2026 à 14:30

Il ne se passe plus de journées sans que plusieurs personnes âgées ne se fassent agresser à Lyon ! On en est arrivé à une situation hallucinante d’insécurité pour les seniors. Ils vont quitter Lyon progressivement et aggraver la désertification des rues lyonnaises ! Il ne restera que les étudiants et familles ne pouvant se permettre d’aller plus loin !! Et points fast food et fast fashion !! Quel gâchis !!

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Glok le 21/08/2026 à 14:24

Je ne comprends pas il n'y avait personne dans le métro ?????
Ou alors tous sur leurs portable en tictocan????
Dans d'autres pays ils étaient lynché sur place, triste pays.

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Incroyable le 21/08/2026 à 14:22

C'est bien triste

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Lucidité le 21/08/2026 à 14:20
Obsdu9 a écrit le 21/08/2026 à 14h01

En espérant que ces deux petites crevures vont prendre cher...Mais sans trop d'illusions quand-même !

Ils représentent l'avenir de la France. Votre pays adoré.

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LFI vite le 21/08/2026 à 14:19

Seul LFI peut rétablir une égalité économique réelle entre les citoyens, et donc éviter le vol et la tentation de l'accaparement

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Pomme de terre du sofa le 21/08/2026 à 14:18
Dans 5 ans ils sont dehors a écrit le 21/08/2026 à 13h59

Enfance difficile, dépendance à l'alcool, pas fait exprès, pardon, je rêvais de m'acheter un iPhone, tout ça tout ça, On connait par cœur le discours des avocats et la clémence des juges. Ainsi que l'adaptation des peines qui conduit a ne jamais faire plus de la moitié de sa condamnation derrière les barreaux.

Vous avez oublié la cervelle écrabouillée par le proto. Condition atténuante, quoi.

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honte a vous juges de pacotille, vivement que vous rendiez des comptes le 21/08/2026 à 14:08
un mort de trop a écrit le 21/08/2026 à 13h21

Heureusement que cette agression sauvage a eu lieu dans le métro, donc sous une caméra de vidéosurveillance.

Exactement. Ce qui me mets hors de moi, c'est qu'on va nous dire que preuve a l'appui, ils sont encore présumés innocents!!!!

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Obsdu9 le 21/08/2026 à 14:01

En espérant que ces deux petites crevures vont prendre cher...Mais sans trop d'illusions quand-même !

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Dans 5 ans ils sont dehors le 21/08/2026 à 13:59
Ex Précisions a écrit le 21/08/2026 à 13h41

Ça n'agresse que des personnes vulnérables, de gros lâches qui devraient prendre 25 ans ferme sans libération conditionnelle.
Je sais, pas avec ce gouvernement de trouillards...

Enfance difficile, dépendance à l'alcool, pas fait exprès, pardon, je rêvais de m'acheter un iPhone, tout ça tout ça, On connait par cœur le discours des avocats et la clémence des juges. Ainsi que l'adaptation des peines qui conduit a ne jamais faire plus de la moitié de sa condamnation derrière les barreaux.

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allez dehors le 21/08/2026 à 13:57

Allo nunez? Allo macron? 250 000 de plus chaque année? Putain heureusement que vous vous représentez pas! Vous auriez pris une déculottée!!!!!!

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celle ou celui le 21/08/2026 à 13:56

qui n'aborde pas ouvertement le probleme d'insecurite pendant la prochaine campagne electorale,avec de vraies solutions ,perdra les elections en 2027

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Ouistit le 21/08/2026 à 13:54

Toutes mes condoléances à la famille de l’octogénaire…des caméras ne remplaceront jamais la présence humaine comme l’attentat de Nice nous l’a montré, bienvenue dans un métro entièrement automatisé : plus d’agents en station, plus de conducteurs, tu circules à tes risques et périls

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ysaz le 21/08/2026 à 13:48

Bande de raclure!!!!!!!

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lyon avec Zemmour le 21/08/2026 à 13:47

La peine de mort doit être rétablie spécialement pour des cas comme ça et beaucoup de juges sont d'accord avec moi à ce sujet (que ce soit ses juges d'instruction, d'applications des peines et autres magistrats). Ils me disent que dans ce cas le procès devrait être a comparution immédiate et l'exécution de la peine dans les 24heures. Les avocats doivent être réservés au gens honnêtes, si tu as des antécédents judiciaires tu ne devrais pas avoir d'avocat.

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Stop à la fumette le 21/08/2026 à 13:45
Pays laxiste a écrit le 21/08/2026 à 13h23

En 2027, exigez le référendum pour l'abrogation de la loi scélérate Badinter. L'avenir du pays est en péril, une purge est indispensable.

Purge indispensable, tu te mets dans le lot j'espère.

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Mistral 1 le 21/08/2026 à 13:43

Je suis triste...

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toujours rouge? le 21/08/2026 à 13:43

Allo les juges? On attends les peines que vous allez prononcées!!!!!!! Et on attends aussi que vous rendiez des comptes aux Français!!!!!!

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felix le 21/08/2026 à 13:42

Et l'écolo de malheur qui en arrivant à Lyon, venant d'Afrique, trouvait qu'à Lyon il y avait trop de caméras

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Un détail le 21/08/2026 à 13:42

Détail important. Quid de la chaîne d'or du monsieur ?

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Ex Précisions le 21/08/2026 à 13:41

Ça n'agresse que des personnes vulnérables, de gros lâches qui devraient prendre 25 ans ferme sans libération conditionnelle.
Je sais, pas avec ce gouvernement de trouillards...

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1789 le 21/08/2026 à 13:38

Un sentiment d'insécurité, routière disait Chirac !

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Réac, va le 21/08/2026 à 13:38
Anti verts a écrit le 21/08/2026 à 13h21

Mais sérieux c'est quoi cette ville qui sombre chaque jour dans le chaos ???? La sécurité est où ? Doucet en pense quoi ? Qu'il faut pas prendre le métro ? C'est invivable depuis l'arrivée de ces incapables dogmatiques....
Courage a cette dame qui doit être bien éprouvée.

Vous êtes singulièrement obtus.e. Vous vous trompez de victimes, les deux jeunes sont sous l'emprise de la guerre des classes qui les plonge dans une exclusion sociale compliquée. J'espère qu'ils vont bénéficier tous les deux de quelques spectacles fournis par Lundy Grandpré. Bonne journée.

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horreur le 21/08/2026 à 13:38

Mais quelle horreur ! on imagine cette dame dans quel état psychologique elle doit être , elle a perdu son mari à cause de cette racaille qui contamine notre Pays Courage à elle

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Gabin69 le 21/08/2026 à 13:34

16h dans le métro et y a pas un chat ? Personne pour intervenir ?Les caméras y a pas quelqu'un derrière normalement ?

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phil 6 le 21/08/2026 à 13:34

merci Doucet pour votre incompétence concernant la violence dans Lyon

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Jacques20 le 21/08/2026 à 13:30

C'est quoi cette époque où de jeunes lâches ne s'en prennent qu'aux personnes plus âgées, plus vulnérables.
Ils les tuent mais s'en fichent, à cette époque, on ne respecte plus la vie.

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Guillotin le 21/08/2026 à 13:23

Sans commentaire !

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Pays laxiste le 21/08/2026 à 13:23

En 2027, exigez le référendum pour l'abrogation de la loi scélérate Badinter. L'avenir du pays est en péril, une purge est indispensable.

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un mort de trop le 21/08/2026 à 13:21

Heureusement que cette agression sauvage a eu lieu dans le métro, donc sous une caméra de vidéosurveillance.

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Anti verts le 21/08/2026 à 13:21

Mais sérieux c'est quoi cette ville qui sombre chaque jour dans le chaos ???? La sécurité est où ? Doucet en pense quoi ? Qu'il faut pas prendre le métro ? C'est invivable depuis l'arrivée de ces incapables dogmatiques....
Courage a cette dame qui doit être bien éprouvée.

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Bribri2 le 21/08/2026 à 13:19

Peine capitale pour ces vermines. Hein Badinter ?????

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vraiment mais vraiment le 21/08/2026 à 13:07

Quel pays est devenue la France ?

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