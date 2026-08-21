Lyon : un homme de 82 ans meurt après le vol violent de son collier dans le métro

L’agression s’est produite jeudi 20 août vers 16h, alors qu’un couple de personnes âgées franchissait les portiques de la station de métro Sans-Souci.

Selon les premiers éléments, une jeune femme de 21 ans aurait abordé le couple en demandant son chemin. Pendant cet échange, l’homme qui l’accompagnait se serait attaqué au mari, âgé de 82 ans, pour lui dérober sa chaîne en or.

Selon le Progrès, le suspect de 20 ans a plaqué l’octogénaire contre un mur. Il lui a ensuite arraché son collier avant de prendre la fuite avec sa complice présumée.

Deux gardes à vue pour vol avec violence ayant entraîné la mort

Peu après l’agression, l’homme de 82 ans a fait un malaise. Il est malgré tout monté dans le métro avec son épouse avant que son état ne nécessite l’intervention des pompiers quelques stations plus loin, à Saxe-Gambetta.

L’octogénaire est finalement décédé d’un arrêt cardiorespiratoire.

L’enquête a été confiée à la Direction de la criminalité territoriale. L’exploitation de la vidéosurveillance aurait permis d’identifier les deux suspects, interpellés le soir-même.

Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violence ayant entraîné la mort.