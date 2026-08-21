Lyon : un homme de 82 ans meurt après le vol violent de son collier dans le métro

L’agression s’est produite jeudi 20 août vers 16h, alors qu’un couple de personnes âgées franchissait les portiques de la station de métro Sans-Souci.
Selon les premiers éléments, une jeune femme de 21 ans aurait abordé le couple en demandant son chemin. Pendant cet échange, l’homme qui l’accompagnait se serait attaqué au mari, âgé de 82 ans, pour lui dérober sa chaîne en or.
Selon le Progrès, le suspect de 20 ans a plaqué l’octogénaire contre un mur. Il lui a ensuite arraché son collier avant de prendre la fuite avec sa complice présumée.
Deux gardes à vue pour vol avec violence ayant entraîné la mort
Peu après l’agression, l’homme de 82 ans a fait un malaise. Il est malgré tout monté dans le métro avec son épouse avant que son état ne nécessite l’intervention des pompiers quelques stations plus loin, à Saxe-Gambetta.
L’octogénaire est finalement décédé d’un arrêt cardiorespiratoire.
L’enquête a été confiée à la Direction de la criminalité territoriale. L’exploitation de la vidéosurveillance aurait permis d’identifier les deux suspects, interpellés le soir-même.
Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violence ayant entraîné la mort.
Pauvre Monsieur ! Résultat du laxisme de notre pays en matière d’immigration illégale !Signaler Répondre
J'ai un pronostic sur leur future condamnation :Signaler Répondre
3 ans avec sursis !
Bienvenue en nouvelle France !
C est plutôt vous qui devrait vous y mettre ..espérons qu il vous arrive la meme chose ..tellement facile de s en prendre aux personnes âgéesSignaler Répondre
Pas de réaction de Doucet et de son community manager 🤔Signaler Répondre
En vacances...
Avec les faits énoncés, ils devraient prendre une peine de réclusion à perpétuité ⚖️🤔.Signaler Répondre
Et autres pistes cyclables...Signaler Répondre
Il ne se passe plus de journées sans que plusieurs personnes âgées ne se fassent agresser à Lyon ! On en est arrivé à une situation hallucinante d’insécurité pour les seniors. Ils vont quitter Lyon progressivement et aggraver la désertification des rues lyonnaises ! Il ne restera que les étudiants et familles ne pouvant se permettre d’aller plus loin !! Et points fast food et fast fashion !! Quel gâchis !!Signaler Répondre
Je ne comprends pas il n'y avait personne dans le métro ?????Signaler Répondre
Ou alors tous sur leurs portable en tictocan????
Dans d'autres pays ils étaient lynché sur place, triste pays.
C'est bien tristeSignaler Répondre
Ils représentent l'avenir de la France. Votre pays adoré.Signaler Répondre
Seul LFI peut rétablir une égalité économique réelle entre les citoyens, et donc éviter le vol et la tentation de l'accaparementSignaler Répondre
Vous avez oublié la cervelle écrabouillée par le proto. Condition atténuante, quoi.Signaler Répondre
Exactement. Ce qui me mets hors de moi, c'est qu'on va nous dire que preuve a l'appui, ils sont encore présumés innocents!!!!Signaler Répondre
En espérant que ces deux petites crevures vont prendre cher...Mais sans trop d'illusions quand-même !Signaler Répondre
Enfance difficile, dépendance à l'alcool, pas fait exprès, pardon, je rêvais de m'acheter un iPhone, tout ça tout ça, On connait par cœur le discours des avocats et la clémence des juges. Ainsi que l'adaptation des peines qui conduit a ne jamais faire plus de la moitié de sa condamnation derrière les barreaux.Signaler Répondre
Allo nunez? Allo macron? 250 000 de plus chaque année? Putain heureusement que vous vous représentez pas! Vous auriez pris une déculottée!!!!!!Signaler Répondre
qui n'aborde pas ouvertement le probleme d'insecurite pendant la prochaine campagne electorale,avec de vraies solutions ,perdra les elections en 2027Signaler Répondre
Toutes mes condoléances à la famille de l’octogénaire…des caméras ne remplaceront jamais la présence humaine comme l’attentat de Nice nous l’a montré, bienvenue dans un métro entièrement automatisé : plus d’agents en station, plus de conducteurs, tu circules à tes risques et périlsSignaler Répondre
Bande de raclure!!!!!!!Signaler Répondre
La peine de mort doit être rétablie spécialement pour des cas comme ça et beaucoup de juges sont d'accord avec moi à ce sujet (que ce soit ses juges d'instruction, d'applications des peines et autres magistrats). Ils me disent que dans ce cas le procès devrait être a comparution immédiate et l'exécution de la peine dans les 24heures. Les avocats doivent être réservés au gens honnêtes, si tu as des antécédents judiciaires tu ne devrais pas avoir d'avocat.Signaler Répondre
Purge indispensable, tu te mets dans le lot j'espère.Signaler Répondre
Je suis triste...Signaler Répondre
Allo les juges? On attends les peines que vous allez prononcées!!!!!!! Et on attends aussi que vous rendiez des comptes aux Français!!!!!!Signaler Répondre
Et l'écolo de malheur qui en arrivant à Lyon, venant d'Afrique, trouvait qu'à Lyon il y avait trop de camérasSignaler Répondre
Détail important. Quid de la chaîne d'or du monsieur ?Signaler Répondre
Ça n'agresse que des personnes vulnérables, de gros lâches qui devraient prendre 25 ans ferme sans libération conditionnelle.Signaler Répondre
Je sais, pas avec ce gouvernement de trouillards...
Un sentiment d'insécurité, routière disait Chirac !Signaler Répondre
Vous êtes singulièrement obtus.e. Vous vous trompez de victimes, les deux jeunes sont sous l'emprise de la guerre des classes qui les plonge dans une exclusion sociale compliquée. J'espère qu'ils vont bénéficier tous les deux de quelques spectacles fournis par Lundy Grandpré. Bonne journée.Signaler Répondre
Mais quelle horreur ! on imagine cette dame dans quel état psychologique elle doit être , elle a perdu son mari à cause de cette racaille qui contamine notre Pays Courage à elleSignaler Répondre
16h dans le métro et y a pas un chat ? Personne pour intervenir ?Les caméras y a pas quelqu'un derrière normalement ?Signaler Répondre
merci Doucet pour votre incompétence concernant la violence dans LyonSignaler Répondre
C'est quoi cette époque où de jeunes lâches ne s'en prennent qu'aux personnes plus âgées, plus vulnérables.Signaler Répondre
Ils les tuent mais s'en fichent, à cette époque, on ne respecte plus la vie.
Sans commentaire !Signaler Répondre
En 2027, exigez le référendum pour l'abrogation de la loi scélérate Badinter. L'avenir du pays est en péril, une purge est indispensable.Signaler Répondre
Heureusement que cette agression sauvage a eu lieu dans le métro, donc sous une caméra de vidéosurveillance.Signaler Répondre
Mais sérieux c'est quoi cette ville qui sombre chaque jour dans le chaos ???? La sécurité est où ? Doucet en pense quoi ? Qu'il faut pas prendre le métro ? C'est invivable depuis l'arrivée de ces incapables dogmatiques....Signaler Répondre
Courage a cette dame qui doit être bien éprouvée.
Peine capitale pour ces vermines. Hein Badinter ?????Signaler Répondre
Quel pays est devenue la France ?Signaler Répondre