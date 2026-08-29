UTMB : Baptiste Chassagne deuxième derrière un Ben Dhiman historique

Un an après sa deuxième place, Ben Dhiman a cette fois décroché la victoire à Chamonix. L’Américain de 35 ans a franchi la ligne d’arrivée de l’UTMB en 18h16’29’’, devenant le deuxième coureur de son pays à s’imposer sur l’épreuve après Jim Walmsley en 2023.

Originaire de l’Ohio mais installé depuis plusieurs années dans le sud de la France, il a construit son succès à partir du 40e kilomètre. Une fois seul en tête, il n’a plus lâché les commandes et a maintenu une avance d’environ une demi-heure sur Baptiste Chassagne.

Son temps améliore largement celui réalisé par Tom Evans en 2025, en 19h18, ainsi que les 19h49 de Kilian Jornet en 2022. Les comparaisons restent toutefois délicates, le tracé de l’UTMB pouvant légèrement évoluer d’une édition à l’autre.

Chassagne deuxième pour 46 secondes

Derrière l’Américain, Baptiste Chassagne a résisté jusqu’au bout au retour de Caleb Olson.

Le Lyonnais de 32 ans a terminé deuxième en 18h47’38’’. "Il était meilleur aujourd’hui, j’étais le meilleur des autres et ça me suffit", a-t-il réagi à l’arrivée.

Caleb Olson complète le podium après une spectaculaire remontée dans les derniers kilomètres. L’Américain a finalement franchi la ligne seulement 46 secondes après Chassagne.

Pour Ben Dhiman, cette victoire efface également deux abandons successifs sur l’UTMB en 2023 et 2024.