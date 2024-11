La Ville de Lyon offre une grosse rallonge à l'IFCM mais réclame l'aide de l'Etat

Notamment parce que la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait retiré son financement à cause de la présence d'investisseurs étrangers dans le tour de table.

Il revient donc à la Ville de Lyon de venir en aide à l'Institut du 8e arrondissement. Ce jeudi, le conseil municipal a voté une rallonge de sa subvention annuelle. Après les 45 000 euros votés en juin dernier, les élus ont accordé une nouvelle enveloppe de 40 000 euros.

Selon l'adjointe Chloë Vidal, cela permettra de "recruter une véritable direction pour pouvoir consolider ce projet scientifique et culturel et continuer à mener des actions fortes dans le secteur de la culture concernant les arts anciens et la création contemporaine du monde musulman".

L'opposition de droite s'est abstenue. Florence Verney-Carron a indiqué que "l'IFCM doit être solide dans sa gouvernance et ses finances". Or, ce n'est pas le cas selon l'ancienne vice-présidente de la Région chargée de la Culture.

"Nous manquons d'informations sur les équipes de l'Institut, aucun comité scientifique n'a été créé, aucun comité des financeurs n'a été créé pour permettre d'assurer l'indépendance de l'Institut", a regretté la conseillère municipale.

Elle a aussi rappelé qu'en 2023, un directeur avait été mis à disposition par la Métropole mais qu'il avait été remercié au bout de quelques mois à la suite de sa réalisation d'un audit sur la fragilité de l'Institut.

"Tous les exercices sont déficitaires depuis cinq ans, les dettes se creusent", alertait encore Florence Verney-Carron.

"C'est un pari qu'on fait"

Il revenait à l'adjointe à la Culture Audrey Hénocque de défendre le bien-fondé d'une rallonge financière. L'écologiste soutenait le fait que la majorité avait aussi fait le "constat d'une fragilité" et qu'il fallait donc "mettre l'IFCM dans un cercle vertueux pendant les 2 ou 3 années qui viennent". "C'est un pari qu'on fait. Soit laisser une structure vivoter, soit lui donner la possibilité d'être active dans l'ensemble de la ville", indiquait l'élue, qui a demandé à son homologue de la Métropole un geste financier supplémentaire.

Et de conclure en indiquant que le maire Grégory Doucet avait sollicité à deux reprises Rachida Dati, ministre de la Culture, pour que l'Etat débloque des soutiens publics "à la hauteur d'une institution culturelle, car ils sont extrêmement faibles aujourd'hui".

Quant à la publication de poste du futur directeur de l'IFCM, elle aura lieu début 2025.