Gautier Chapuis : "Véronique Sarselli tend la main à Grégory Doucet, c'est heureux"

Adjoint sortant, Gautier Chapuis sera reconduit ce vendredi après-midi, après la réélection de Grégory Doucet comme maire de Lyon. C'est l'épilogue d'une campagne réussie face à Jean-Michel Aulas. "Moi j'y ai toujours cru, je pense que je l'ai toujours dit également. Et je tiens cette ligne, à savoir qu'on gagne une campagne avec une équipe, avec une dynamique, avec un programme qui répond aux enjeux des habitants", se félicite-t-il.

Tout n'était pas rose, ou vert plutôt dimanche dernier. "On a perdu la Métropole et c'est terrible. Il va falloir travailler à quelque chose de nouveau, une relation avec un camp qui a une vision politique à droite, donc très différente de la nôtre", se désole Gautier Chapuis.

"J'ai entendu hier la nouvelle présidente de la métropole dire qu'elle tendait la main au maire de Lyon et c'est heureux", tempère-t-il.

Quelle cohabitation entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli ? "On va travailler dans le sens de l'intérêt général. C'est ça qui compte finalement, faire en sorte que les habitants de la ville de Lyon qui appartiennent à la métropole puissent trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent".

Quid de LFI, qui disposera d'un groupe de quelques élus au conseil municipal ? "Ils ne seront pas dans la majorité, il n'y aura pas d'adjoints insoumis. Mais c'était important de reconnaître les électeurs qui avaient voté pour ces listes", conclut le futur adjoint.

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