Gautier Chapuis : "Véronique Sarselli tend la main à Grégory Doucet, c'est heureux"

Adjoint sortant, Gautier Chapuis sera reconduit ce vendredi après-midi, après la réélection de Grégory Doucet comme maire de Lyon. C'est l'épilogue d'une campagne réussie face à Jean-Michel Aulas. "Moi j'y ai toujours cru, je pense que je l'ai toujours dit également. Et je tiens cette ligne, à savoir qu'on gagne une campagne avec une équipe, avec une dynamique, avec un programme qui répond aux enjeux des habitants", se félicite-t-il.
Tout n'était pas rose, ou vert plutôt dimanche dernier. "On a perdu la Métropole et c'est terrible. Il va falloir travailler à quelque chose de nouveau, une relation avec un camp qui a une vision politique à droite, donc très différente de la nôtre", se désole Gautier Chapuis.
"J'ai entendu hier la nouvelle présidente de la métropole dire qu'elle tendait la main au maire de Lyon et c'est heureux", tempère-t-il.
Quelle cohabitation entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli ? "On va travailler dans le sens de l'intérêt général. C'est ça qui compte finalement, faire en sorte que les habitants de la ville de Lyon qui appartiennent à la métropole puissent trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent".
Quid de LFI, qui disposera d'un groupe de quelques élus au conseil municipal ? "Ils ne seront pas dans la majorité, il n'y aura pas d'adjoints insoumis. Mais c'était important de reconnaître les électeurs qui avaient voté pour ces listes", conclut le futur adjoint.
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Les gauchistes sont les spécialistes de la victimisation....Signaler Répondre
Et en plus, quand ils perdent, ils attendent du camp adverse qu il soit ce que eux ne sont pas, courtois, respectueux, consensuels ..
Je me demande encore qu'elle a pu être leur éducation pour être ainsi aussi irresponsables et fourbes ...
Leur étroitesse d esprit est celle de ceux ayant peu voyage, échange.
Vivant en vase clos, cela leur permet d éviter toute contradiction.
C est ainsi que cultivant l entrisme, ils s'ennuient fortement et, comme tout faible d esprit, trouve satisfaction a emm..... les autres.
Des ados gâtés mal élevés en somme....
Au final, papa maman les recaseront toujours.....
"juste une "opération politicienne" pour garder la mairie ..."Signaler Répondre
non juste pour que notre ville ne bascule pas en absurdie
C'est juste un petit coup de lèche avant que Pastèque désigne ses adjoints !!!Signaler Répondre
""Maitre, je vous baise les pieds, pensez à ma petite délégation""
Tiens le revoilà lui... où était il pendant la campagne ? Pourquoi est il resté silencieux ?Signaler Répondre
Comme Bagnon....si vous avez des nouvelles de lui ...
Une main tendue oui, mais ne serait ce pas pour la mettre dans la tronche de Doucet ?Signaler Répondre
Et que dire de celui - j’ai nommé votre gourou Doucet - qui ne regarde jamais en face lors des élections métropolitaines puisqu’il garde les yeux rivés sur son téléphone portable ?Signaler Répondre
Un goujat a minima
Un veule certainement
Les écologistes n'ont jamais tendu la main vers les maires, ils n'ont affiché et imposé que leur sectarisme et leur mépris depuis 2020....Après qu'attendre d'autre venant de ces dogmatiques militants ?Signaler Répondre
Ce qu'ils ont refusé de faire pendant 6 ans ils voudraient que les nouveaux élus de la Métropole le fasse ? Marrants ces militants écolos !
Où les as tu vus venir "chialer" - ils ne sont pas des indignes qui refusent le débat, bien au contraireSignaler Répondre
Par contre, un certain mauvais perdant a eu une attitude désobligeante et montrant son vrai visage (et pas bien beau, c'est visible de tout le monde !) qui ne regarde jamais son interlocuteur en face, et qui traite de tous les noms toux ceux qui ne sont pas "intéressants" pour son business
C'
Et encore un qui fayotte devant sa seigneurie le chevalier Doudou en espérant obtenir un poste d'adjoint !Signaler Répondre
Bonjour lyonnais qui ont voté AulasSignaler Répondre
Monsieur Chapuis dites moi à quel moment Doucet a t’il tendu la main durant son mandat
J.espere qu.aulas lui renverra l.ascenseur au centuple.,et qu.ils vont lui pourrir son septennat
Raz le bol de vous messieurs les ecolos
Bonne journée amis lyonnais qui ont voté Aulas
Ca change des invectives nocives du nuisible qui avait crû les média qui le mettaient soi disant dans un fauteuil, ou autrement dit, qui vendait la peau de l'ours avant de l'avoir tué !Signaler Répondre
A sa décharge, un business man est fait ou s'est fait pour businesser et rien d'autre, il n'y a aucun notion d'humanité dans ce mot, donc aucune compétence naturelle pour diriger une collectivité publique qui n'a pas d'autres sens que celui d'être le berger, c'(est à dire qu'il est sans condition malsaine d'en retirer profits personnels
Et les électeurs de Aulas ? il ne trouve pas « que c’était important de reconnaître les électeurs qui avaient voté » pour sa liste ? Voilà pourquoi je ne voterai jamais pour eux !Signaler Répondre
Faire liste commune en fusionnant au deuxième tour , entre les écologistes et LFI et déclarer juste après leur élection que les élus LFI ne seront pas dans la majorité municipale !!!Signaler Répondre
A ma connaissance...c'est du jamais vu...juste une "opération politicienne" pour garder la mairie ...
On se demande vraiment pourquoi ils n'ont pas défendu la planète pendant 6 ans...Signaler Répondre
Pour quoi faire , elle n'a pas prévu de désarmer les policiers , ou alors , serait ce , a la demande des écolos pour végétaliser la Guillotière pour le bien être des dealers et de leur clients islamo-gauchistes ?Signaler Répondre
Et BERNARDSignaler Répondre
Il tendait la main aux autres...
C'était plutôt de la dictature et du fachisme gauchisant !!!
Maintenant les écolos viennent chialer
Un comble