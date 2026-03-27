Grégory Doucet, maire de Lyon épisode 2 : l'édile écologiste sera réélu ce vendredi

Au lendemain de l'élection de Véronique Sarselli comme présidente de la Métropole de Lyon, c'est au tour ce vendredi après-midi de Grégory Doucet de s'installer dans un siège qu'il connaît bien. Moins d'une semaine après sa courte victoire contre Jean-Michel Aulas au second tour des élections municipales, l'écologiste va rempiler pour un second mandat, long de 7 années cette fois-ci.
Les 73 conseillers municipaux se retrouveront à 14h30 à l'Hôtel de Ville pour cette séance qui doit permettre simplement d'élire le maire et ses adjoints.
Grégory Doucet ouvrira les débats avant de laisser son siège à… Jean-Michel Aulas. En bon doyen de l'assemblée à 77 ans, l'ancien président de l'OL sera chargé de présider la séance, de faire l'appel, mais aussi et surtout de remettre l'écharpe de maire à l'écologiste. Une coutume que certains jugent humiliante, et qui avait déjà concerné Gérard Collomb en 2020 avec Grégory Doucet. En pleine crise Covid à l'époque, l'ancien édile s'était contenté de tendre l'écharpe à son successeur, sauvé par la distanciation sociale !
Les différentes prises de parole seront très importantes pour donner le ton des premiers mois du nouveau mandat.
Quelle sera l'ambiance dictée par les insoumis, alliés "techniques" du second tour mais qui ont promis de faire office d'opposants ? La droite défaite de Pierre Oliver et Béatrice de Montille incitera-t-elle Grégory Doucet à collaborer avec la Métropole et Véronique Sarselli ? Coeur Lyonnais parlera-t-il d'une seule voix entre Républicains et macronistes ?
Une fois le maire élu, ses adjoints seront connus. Audrey Hénocque l'épaulera-t-elle à nouveau comme 1ère adjointe ? Quelle place sera faite sur l'estrade aux alliés de la première heure que sont le PS, Place Publique et le PCF ?
Autant de questions qui trouveront réponses avant 16h45 ce jeudi, heure à laquelle le conseil municipal doit se conclure.
Bientôt le retour du drapeau palestinien, de la terreur par les milices de la jeune garde et la requisition des logements pour loger les migrants de plus en plus nombreux. Mais les lyonnais ont voté pour cette alliance avec LFI...Signaler Répondre
AULAS va boire le calice jusqu'à la lie .... ça lui fera du bien à, ce mauvais perdant . A lire certains commentaires la victoire de DOUCET n 'est pas si importante . ah bon ? Même dans le Camp JMA on a dès dimanche soir minimisé la fonction de Maire , évidement ils avaient perdu ... Mais qui se souviendra de SARSELLI dans 30 ans ? personne ; mais dans 30 ans on se rappellera de DOUCET. Alors arrêtez de minimiser la fonction de MAIRE DE LYON même avec des pouvoirs bien moins importants que ceux de la METROPOLE dans beaucoup de domaines et de prérogatives .Signaler Répondre
on verra bien si la rue grenette ré ouvre ce qui serait d'ailleurs une bonne idée ... on verra bien pour la rue de la république si les bus reprennent leur itinéraire initial , on verra bien pour l 'étendage de la place Bellecour si le pitre du deuxième arrondissement continue à publier ses tik- tok et ses commentaires d'adolescent sur les nuisances des freins de vélo . Ah quelle équipe chez COEUR LYONNAIS . Quel niveau ! je ne donne pas cher de leur unité ..
doucet à paris doucet à parisSignaler Répondre
définition du seumSignaler Répondre
Ne nous inquiétons pas : son pouvoir est désormais réduit à peau de chagrin. Il a fait du mal, et même détruit, la ville de Lyon pendant six ans, au point que beaucoup d’entre nous, qui l’adorions, ne la reconnaissent plus.Signaler Répondre
Il est certes réélu, mais il ne pourra plus faire grand-chose, grâce à la Métropole de Lyon, qui décide de tout et qui va le faire sans dogme. C’est désormais un maire fantôme.
Ses électeurs, qui ont cru en une victoire en l'élisant à 3 000 voix d’avance dimanche, se sont crus victorieux. Lui a gagné, eux ont perdu! Grâce à eux, Grégory Doucet pourra confortablement garder son salaire de plus de 7 500 € par mois, en travaillant sur les parcs, les cimetières et les écoles primaires.
Bravo à tous ces électeurs qui se prétendent de gauche et qui n’ont pas voulu d’un maire prêt à offrir son salaire à des associations caritatives et à rendre les transports en commun gratuits pour ceux qui touchent moins de 2 500 € par mois.
C’est triste de voir ce que des électeurs butés et soumis à un parti peuvent faire, alors même que les mesures proposées par d’autres pouvaient être plus écologiques et plus sociales.
Grégory Doucet va sans doute, aujourd’hui encore, répéter qu’il se battra pour faire passer ses idées. Mais il trouvera sur sa route le pragmatisme de Jean-Michel Aulas et de tous les autres. Qu’il le veuille ou non, et qu’il plaise ou non à ceux qui l’ont porté là au mépris du bon sens et de toute logique, c’est un maire sans véritable pouvoir — et donc sans grand pouvoir de nuisance pour nous — qui a été élu.
Déjà qu’il n’a pas été beaucoup aimé par de nombreux habitants entre 2020 et 2026, je ne sais pas si les 105 000 personnes qui ont voté pour lui l’ont choisi par amour, par idéologie ou par crainte de perdre leur piste cyclable.
Mais une chose est certaine : les 102 000 personnes qui n’ont pas voté pour lui le détestent profondément.
Parce que vous croyez vraiment que Sarselli & co, qui ont passé 6 ans à vitupérer contre le “dogmatisme” écolo (“dogmatisme” qui a gentillement abandonné tous les projets auxquels les maires LR étaient opposés sur leur territoire, à commencer par le téléphérique), peuvent se permettre de passer en force à Lyon ou à Villeurbanne ? C’est pour le coup qu’ils perdraient toute crédibilité auprès des électeurs. Il n’y aura pas d’Aulas providentiel aux prochaines élections pour leur sauver la mise, et les élus qui ont bloqué le rassemblement à gauche cette année ont sauté.Signaler Répondre
La seule option côté Sarselli pour que sa victoire ait un lendemain c’est de trouver un terrain d’entente avec les élus des villes centre.
De toute façon il n’y a jamais eu assez d’argent dans les caisses pour dérouler ses promesses grandioses, même sans que les élus de l’autre bord multiplient les blocages à l’image de Sarselli & co l’ont fait lors du dernier mandat. Elle peut au plus remettre des voitures côté Grenelle, c’est quelque chose qui ne coûte pas cher même si ça mettrait un bazar pas possible côté transports en commun (sur lesquels c’est désormais elle qui doit rendre des comptes).
Laissons le Maréchal Doucet collaborer tranquillement avec LFI.Signaler Répondre
vous avez raison. De plus continuer à s'attaquer à Doucet c'est faire jubiler ses partisans qui seront heureux de mettre de l'huile sur le feu afin de déclencher une crise de foie à ses opposant. Donc comme vous je ferai plus de commentaires à leurs égard. Exception d'une affaire quelconque qui mènerait Doucet ou-et consœurs devant un tribunal . Les élections sont terminées, le débat est clos.Signaler Répondre
Donc à 14h30 l'enterrement de Lyon...Signaler Répondre
L'alliance "technique" avec LFI nous apporte la réponse.Signaler Répondre
Pas très démocratique de contester les résultats des urnes...Signaler Répondre
il n à aucun scrupule ce futur maire, être arrivé en tête avec l aide de ses amis LFI et jeune garde qui ont du sang sur les mainsSignaler Répondre
A titre personnel je ne peux le sentir, mais bon il est élu. On ne va pas baver dessus durant 7 ans. Je me tairai.Signaler Répondre
Le pb d'aulas c'est qu'il est parachuté et woke. Zemmour aurait gagné au premier tour. Je ne connais personne qui ne voterai pas pour lui à la mairie de lyon. Zemmour 2033!Signaler Répondre
on se dit qu'on en verra peut être pas un autre. Et c'est très triste. Je vais essayer de tenir bon. C'est vrai qu'avant on avait quand même eu des pointures... Aller, la métropole va nous rendre espoir !Signaler Répondre
Je ne lirai rien de plus beau aujourd’hui. Merci pour ce moment de grâce...Signaler Répondre
Et pour 7 ans, Le caporal de Melenchon va s’assoir sur le siège comme maire de Lyon. Ce maire n’a aucune légitimité à œuvrer pour les lyonnais. Il s’est fait élire avec l’alliance du chaos et de la violence en signant un accord avec le parti antirépublicain LFI. Organisons la résistance dès maintenant comme nos aînés en 1940, nous ne pouvons pas accepter l’humiliation en ayant ce maire qui valide la violence politique en ayant des accointances avec la Jeune Garde, en pactisant avec un parti antisemite et qui détruit nos institutions avec le bruit et la fureur. Honte à vous mr Doucet! Honte à vos élus d’extrême gauche qui ont gagné avec le déshonneur pour conserver vos places et indemnités. Vous n’avez plus aucune morale et valeur! Alors que la clarté politique passe par des valeurs. De toute façon les écolo sont la béquille et les alliés de la stratégie mis en place par Melenchon et ses sbires! Ignoble, Honte absolue!Signaler Répondre
7 ans d'arrogance, de clivage, de verticalité.... heureusement que la métropole va le freiner dans ses délires sinon ça aurait été la cata.Signaler Répondre
Élu avec les voix d'1lyonnais sur 2 , pas la peine de la ramener. C'est médiocre...Sans l'alliance avec le diable LFI, il ne passait pas....
L'espoir fait vivre !!!Signaler Répondre
Alors que le parti de la régente Tondelier parti est actuellement en soins intensifs dans le service du Pr Mélenchon, avec Doucet comme président le parti passera direct aux soins palliatifs
L'escrologiste avide de pouvoir au détriment de la volonté des Lyonnais qui a collaboré avec lfi le parti d'extrême gauche dont leur leader se fend de propos litigieux antisémites régulièrement. Elu grace à lfi. Combien de commerces vont disparaitre de nouveau grace à lui ?Signaler Répondre
Il s'agit plus d'une défaite d'Aulas suite à une campagne désastreuse qu'une victoire du petit doucet.Signaler Répondre
L'honnêteté d'Aulas et son amateurisme en politique n'ont pas payé face à des écolos qui ont l'habitude de manipuler l'opinion publique.
On va avoir une potiche comme maire au pouvoir de nuisance restreint c'est déjâ mieux que rien.
Doucet nommera le talentueux Mohamed Chihi à la sécurité de lyon ..Signaler Répondre
Merci pour cette blague de bon matin:)Signaler Répondre
Ce pov Greg 1/2 khmer élu avec un 1/2 conseil municipal en opposition y compris les Fistes ! Le budget de la métropole c'est 4 fois celui de la ville. Qui perd gagne ! Ce nouveau mandat mumu risque d'être verdâtre.Signaler Répondre
"car sinon les verts vont disparaitre" On va pas les regretter !Signaler Répondre
Ton zizi c'est un minable il est tout juste bon pour etre gardien d'immeuble.Signaler Répondre
Bientôt le résultat de l'enquête sur les chargés de mission.Signaler Répondre
Vous préparez un concours de Miss France ???Signaler Répondre
Qui Grégory Doucet nommera comme adjoint aux recels des données dans l'épisode 2 ?Signaler Répondre
P....in 7 ans !!!!!Signaler Répondre
C'est un maire sans pouvoir qui n'a plus la main sur rien de réellement déterminant, Urbanisme, voirie, transport en commun, économie, propreté, c'est la métropole.Signaler Répondre
L'acte fondateur de relancer le métro E est une première humiliation pour Doucet, qu'il se prépare! C'est juste le début d'une longue liste de baffes qu'il va recevoir pendant 7ans.
Tout cela est de la faute des droitardés qui au lieu de votrr pour Zemmour ont voté pour le football et damien gluquesmane . J'en pleure , ca devrait etre Zemmour qui devrait être intronisé et non le roi du quinoa ! Zemmour 2033!Signaler Répondre
son physique:ce ne sera jamais le type à arrondir les anglesSignaler Répondre
Tous les Maires verts ont subi une calotte électorale lui, il est réélu.Signaler Répondre
Il acquiert une dimension de Présidentiable
Il faut qu'il prenne la place de Tondelier et se présente à la Présidentielle, car sinon les verts vont disparaitre
Ce militant écolo est ici grâce aux militants LFI, ce militant sortira t-il de son habituel sectarisme, mépris et arrogance ? Ce n'est pas gagné quand on voit son comportement et son attitude hier matin à la Métropole de Lyon.Signaler Répondre
Et l appel pour la corruption des bulletins de votes ?? La justice enquête ou pas ?? Cest quand meme tres graves ces accusations non ??? comme d'habitude en France on va etouffer ???Signaler Répondre