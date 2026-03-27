Grégory Doucet, maire de Lyon épisode 2 : l'édile écologiste sera réélu ce vendredi

Au lendemain de l'élection de Véronique Sarselli comme présidente de la Métropole de Lyon, c'est au tour ce vendredi après-midi de Grégory Doucet de s'installer dans un siège qu'il connaît bien. Moins d'une semaine après sa courte victoire contre Jean-Michel Aulas au second tour des élections municipales, l'écologiste va rempiler pour un second mandat, long de 7 années cette fois-ci.

Les 73 conseillers municipaux se retrouveront à 14h30 à l'Hôtel de Ville pour cette séance qui doit permettre simplement d'élire le maire et ses adjoints.

Grégory Doucet ouvrira les débats avant de laisser son siège à… Jean-Michel Aulas. En bon doyen de l'assemblée à 77 ans, l'ancien président de l'OL sera chargé de présider la séance, de faire l'appel, mais aussi et surtout de remettre l'écharpe de maire à l'écologiste. Une coutume que certains jugent humiliante, et qui avait déjà concerné Gérard Collomb en 2020 avec Grégory Doucet. En pleine crise Covid à l'époque, l'ancien édile s'était contenté de tendre l'écharpe à son successeur, sauvé par la distanciation sociale !

Les différentes prises de parole seront très importantes pour donner le ton des premiers mois du nouveau mandat.

Quelle sera l'ambiance dictée par les insoumis, alliés "techniques" du second tour mais qui ont promis de faire office d'opposants ? La droite défaite de Pierre Oliver et Béatrice de Montille incitera-t-elle Grégory Doucet à collaborer avec la Métropole et Véronique Sarselli ? Coeur Lyonnais parlera-t-il d'une seule voix entre Républicains et macronistes ?

Une fois le maire élu, ses adjoints seront connus. Audrey Hénocque l'épaulera-t-elle à nouveau comme 1ère adjointe ? Quelle place sera faite sur l'estrade aux alliés de la première heure que sont le PS, Place Publique et le PCF ?

Autant de questions qui trouveront réponses avant 16h45 ce jeudi, heure à laquelle le conseil municipal doit se conclure.