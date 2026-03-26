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"On peut être déterminée sans être brutale" : Véronique Sarselli élue présidente de la Métropole de Lyon avec 91 voix

"On peut être déterminée sans être brutale" : Véronique Sarselli élue présidente de la Métropole de Lyon avec 91 voix

Il n'y a finalement pas eu de suspense ce jeudi 26 mars. Avec 91 voix sur les 92 de Grand Coeur Lyonnais, Véronique Sarselli est devenue la première femme présidente de la Métropole de Lyon.

Il ne lui aura finalement manqué qu'une seule voix. Ce jeudi matin, la victoire de Véronique Sarselli a été confirmée. Loin des jeux de pouvoir, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon a été élue présidente de la Métropole de Lyon par ses pairs, récoltant 91 voix sur 150. Il y a également eu 55 bulletins blancs, 3 voix pour Fatiha Didaoui (LFI) et une voix facétieuse pour Bruno Bernard.

Qui est le 92e élu Grand Coeur Lyonnais à avoir boycotté l'élection de Véronique Sarselli ? Ce dernier ne s'est pas fait publiquement connaître, mais plusieurs doigts pointent en direction de Rillieux-la-Pape et de son maire Horizons Alexandre Vincendet, dont la relation glaciale avec Véronique Sarselli n'est un secret pour personne.

Lors de son discours d'installation, après avoir eu droit à une standing-ovation de tout l'hémicycle, sauf des écologistes et des insoumis, la nouvelle présidente a souhaité montrer que sa méthode allait largement changer par rapport à celle de Bruno Bernard.

"Je veux une Métropole qui ose à nouveau"

Et ses premiers mots ont d'ailleurs été adressés à Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon qui ne l'écoutait que d'une oreille, vissé sur son téléphone. "Pour dialoguer, il faut être deux. La ville centre de Lyon doit prendre en compte les communes aux alentours. Les habitants nous jugeront sur notre capacité à faire. Nous installerons une nouvelle méthode de travail et sur une gestion rigoureuse de l'argent public", a-t-elle déclaré, promettant un audit indépendant pour les finances de la Métropole et celles du Sytral.

"Je veux une Métropole qui ose à nouveau. La croissance pour la croissance n'est pas une fin en soi. Mais on ne finance pas les grands projets, les solidarités et la transition écologique sans création de richesses", poursuivait-elle.

La nouvelle présidente veut aussi réduire "l'empilement des dispositifs" sociaux et a confirmé l'abandon du tramway semi-enterré TEOL entre Lyon et Tassin, pour relancer le métro E.

"Je ne suis pas une femme de détours, j'aime la franchise, j'aime le concret. On peut être déterminée sans être brutale, sincère sans être naïve", concluait-elle.

Un discours notamment salué ensuite par Cédric Van Styvendael, le maire PS de Villeurbanne, qui promettait à Véronique Sarselli d'être de possibles alliés sur certains dossiers : "Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous venez de présenter. Il est temps de sortir des postures, vous avez fait un discours qui laisse augurer que c'est possible. On peut se donner rendez-vous".

Place cet après-midi dès 13h30 à l'élection des 25 vice-présidents, répartis comme suit : 15 du camp Sarselli, 10 du camp Aulas.

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Véronique Sarselli

métropole de Lyon

27 commentaires
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Eric01 le 26/03/2026 à 17:50
tu as tort a écrit le 26/03/2026 à 17h24

la metro n'a pas des "pouvoirs supérieurs" car touit d'abord elle n'a pas de pouvoirs mais des compétences. et la metro et la mairie n'ont pas les même.

par ex même si la metro le veut, elle n'a aucun pouvoir sur la rénovation d'une école primaire. elle ne peut ni la décider, ni la financer, ni l'empêcher.
si la mairie décide de changer un sens de rue, la metro ne peut pas s'y opposer.

au même titre la mairie ne peut rien dire concernant la reno d'un collège ou la gestion du RSA
si la metro decide de faire passer le periph à 110 les communes ne pourront pas s'y opposer.

il n' y a pas de supériorité la dedans, il y a juste des différences de compétences.

la métro c'est la courly a qui ont a attribué les compétences du conseil général.
la courly elle était supérieur à la mairie?

maintenant si ca te console de croire que véro va dresser greg. spoiler, ce ne sera pas le cas.
quand à moi t'inquiète le maire pour qui j'ai voté, a gagné.

la bise

Mon pauvre chéri. 🤣🤣🤣🤣

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métropole de Lyon le 26/03/2026 à 17:50

la métropole a un pouvoir limité le cas partout en France à lyon en une seule semaine nous sommes passés d’une élection de la mairie de lyon existentielle à une victoire de la métropole presque au niveau présidentielle une petite précision la métropole a été perdu car la gauche est parti diviser le cumul des voix du 1 er et 2 eme tour est largement supérieur pour la gauche

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tu as tort le 26/03/2026 à 17:24
Jacques20 a écrit le 26/03/2026 à 16h45

J'ai l'impression que, pour vous, la défaite est dure et que vous restez dans le déni. Réveillez vous, c'est bien la réalité, la métropole a des pouvoirs bien au dessus de Lyon. Ca ne va pas être facile des 2 côtés mais la balance penche à droite.

la metro n'a pas des "pouvoirs supérieurs" car touit d'abord elle n'a pas de pouvoirs mais des compétences. et la metro et la mairie n'ont pas les même.

par ex même si la metro le veut, elle n'a aucun pouvoir sur la rénovation d'une école primaire. elle ne peut ni la décider, ni la financer, ni l'empêcher.
si la mairie décide de changer un sens de rue, la metro ne peut pas s'y opposer.

au même titre la mairie ne peut rien dire concernant la reno d'un collège ou la gestion du RSA
si la metro decide de faire passer le periph à 110 les communes ne pourront pas s'y opposer.

il n' y a pas de supériorité la dedans, il y a juste des différences de compétences.

la métro c'est la courly a qui ont a attribué les compétences du conseil général.
la courly elle était supérieur à la mairie?

maintenant si ca te console de croire que véro va dresser greg. spoiler, ce ne sera pas le cas.
quand à moi t'inquiète le maire pour qui j'ai voté, a gagné.

la bise

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Jacques20 le 26/03/2026 à 16:45
tout ca pour ca a écrit le 26/03/2026 à 16h16

"Par exemple, c'est la métropole qui décide, organise , finance et réalise ce qui concerne la voirie, le stationnement, (donc aussi le massacre des autoroutes à vélo, etc...)"

un bien bel exemple qui vient discréditer votre propos.

si la métro décide de "TOUT" en matière de stationnement pourquoi les amendes sont différentes entre les municipalités.
c'est la métro qui décide de quelle rue est payante quelle rue est gratuite?
bien sur que non.

arrêtez d'essayer de vous rassurer. aulas a perdu c'est fini.
la ville et la métro n'ont pas les mêmes compétences. donc personne ne dominera l'autre.

J'ai l'impression que, pour vous, la défaite est dure et que vous restez dans le déni. Réveillez vous, c'est bien la réalité, la métropole a des pouvoirs bien au dessus de Lyon. Ca ne va pas être facile des 2 côtés mais la balance penche à droite.

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Jacques20 le 26/03/2026 à 16:40
Ok boomer a écrit le 26/03/2026 à 14h55

Ok boomer

... dit celui qui n'a rien à dire !

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Et toi ? le 26/03/2026 à 16:33
Les droitardés ont la parole a écrit le 26/03/2026 à 15h31

Après avoir passer DES MOIS à nous expliquer que l'important c'était de prendre la Mairie, nos droitardés de service ne vont plus que jurer par la Métropole.
Alors, oui, on sait que c'est important, mais je VOUS rappelle juste VOS arguments, les petits génies.

Il sent un peu la frustration ce commentaire.
Pourtant, tu devrais être content, la gauche a obtenu la mairie.

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Jeff de Lyon le 26/03/2026 à 16:18
Les droitardés ont la parole a écrit le 26/03/2026 à 15h31

Après avoir passer DES MOIS à nous expliquer que l'important c'était de prendre la Mairie, nos droitardés de service ne vont plus que jurer par la Métropole.
Alors, oui, on sait que c'est important, mais je VOUS rappelle juste VOS arguments, les petits génies.

Qui explique que c'est plus important de prendre la mairie à part vous ? Pas trop vu ce que vous racontez ou affabulez, mais ce qui est vrai et qui est le plus important, c'est effectivement la Métropole où tous les choix d'orientations stratégiques sont décidés.

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tout ca pour ca le 26/03/2026 à 16:16
les gauchassiers tournent en rond sur le passé a écrit le 26/03/2026 à 15h57

Oui , la mairie de Lyon est importante.
Biensur, c'est la troisieme ville. Enfin, c'était la troisième ville, avant le parachutage grâce à la pandémie du siècle début 2020, de l'extremécologiste Doucet. Extremécologiste car oui, Doucet n'est pas de gauche mais bien d'extrême gauche > voir la facilité avec laquelle il a noué une alliance presque naturelle avec les bordélisateurs assumés troskistes de la mélenchonie dont l'idéologie est de détruire la république.
Mais, assez perdu de temps avec les propos calomnieux et agressifs typiques des extrémistes politiques dont vous êtes friant.
Parlons réalité : Pourquoi la métropole c'est vraiment le plus important aujourd'hui ? Parce que la métropole n'est plus du tout alignée avec la commune de Lyon. Et vous ne l'avez pas compris ? Un peu aveuglé par la fumée de votre pétard ?
Lyon est dans une métropole et depuis la loi MAPTAM 2014-2015, la métropole exerce l'essentiel des pouvoirs "en lieu et place" de la mairie. Alors quand la mairie est d'extreme gauche et la métropole modérée de centre droit, evidemment, c'est essentiel de savoir qui décide à la fin.
Par exemple, c'est la métropole qui décide, organise , finance et réalise TOUT ce qui concerne la voirie, le stationnement, (donc aussi le massacre des autoroutes à vélo, etc...)
Et MAPTAM dit clairement que la mairie n'a AUCUN pouvoir pour s'opposer aux décisions de la métropole. Pour faire simple les routes, les rues, les stationnements appartiennent à la métropole, pas à la mairie.
C'est pareil pour les transports en commun. La métropole a la compétence EXCLUSIVE , la mairie n'a aucun pouvoir de blocage . aucun pouvoir.
C'est aussi le cas pour tous les gros projets.
Par contre, la mairie s'occupe et à le pouvoir sur :
-les creches , maternelles et primaires
-les états civils (carte d'identité, etc...)
-les permis de construire (sauf que le PLU est 100% décidé par la métropole, 0% par la mairie)
-les cimetières
-la police municipale (sauf s'il y a une police métropolitaine, alors c'est la métropolitaine qui a le pouvoir)
- et ce qu'adore Doucet, puisqu'il a fait EXPLOSER Les dépenses dans ce domaine (pas pour acheter des voix, non non, il l'a juré ) : la vie associative, CCAS etc..
En dehors de ça, TOUT est de la compétence exclusive de la métropole.
Exclusive comme les autoroutes à vélo, vous comprenez ?

"Par exemple, c'est la métropole qui décide, organise , finance et réalise ce qui concerne la voirie, le stationnement, (donc aussi le massacre des autoroutes à vélo, etc...)"

un bien bel exemple qui vient discréditer votre propos.

si la métro décide de "TOUT" en matière de stationnement pourquoi les amendes sont différentes entre les municipalités.
c'est la métro qui décide de quelle rue est payante quelle rue est gratuite?
bien sur que non.

arrêtez d'essayer de vous rassurer. aulas a perdu c'est fini.
la ville et la métro n'ont pas les mêmes compétences. donc personne ne dominera l'autre.

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Ok boomer le 26/03/2026 à 16:13
MEXX1999 a écrit le 26/03/2026 à 15h27

Ne prenez pas vos désirs pour la réalité, cela dit c'est le fonctionnement mental des rigides et dogmatiques écolos, un électeur ou un militant qui s'exprime ? qui exprime son aveuglement ?

Ok boomer

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les gauchassiers tournent en rond sur le passé le 26/03/2026 à 15:57
Les droitardés ont la parole a écrit le 26/03/2026 à 15h31

Après avoir passer DES MOIS à nous expliquer que l'important c'était de prendre la Mairie, nos droitardés de service ne vont plus que jurer par la Métropole.
Alors, oui, on sait que c'est important, mais je VOUS rappelle juste VOS arguments, les petits génies.

Oui , la mairie de Lyon est importante.
Biensur, c'est la troisieme ville. Enfin, c'était la troisième ville, avant le parachutage grâce à la pandémie du siècle début 2020, de l'extremécologiste Doucet. Extremécologiste car oui, Doucet n'est pas de gauche mais bien d'extrême gauche > voir la facilité avec laquelle il a noué une alliance presque naturelle avec les bordélisateurs assumés troskistes de la mélenchonie dont l'idéologie est de détruire la république.
Mais, assez perdu de temps avec les propos calomnieux et agressifs typiques des extrémistes politiques dont vous êtes friant.
Parlons réalité : Pourquoi la métropole c'est vraiment le plus important aujourd'hui ? Parce que la métropole n'est plus du tout alignée avec la commune de Lyon. Et vous ne l'avez pas compris ? Un peu aveuglé par la fumée de votre pétard ?
Lyon est dans une métropole et depuis la loi MAPTAM 2014-2015, la métropole exerce l'essentiel des pouvoirs "en lieu et place" de la mairie. Alors quand la mairie est d'extreme gauche et la métropole modérée de centre droit, evidemment, c'est essentiel de savoir qui décide à la fin.
Par exemple, c'est la métropole qui décide, organise , finance et réalise TOUT ce qui concerne la voirie, le stationnement, (donc aussi le massacre des autoroutes à vélo, etc...)
Et MAPTAM dit clairement que la mairie n'a AUCUN pouvoir pour s'opposer aux décisions de la métropole. Pour faire simple les routes, les rues, les stationnements appartiennent à la métropole, pas à la mairie.
C'est pareil pour les transports en commun. La métropole a la compétence EXCLUSIVE , la mairie n'a aucun pouvoir de blocage . aucun pouvoir.
C'est aussi le cas pour tous les gros projets.
Par contre, la mairie s'occupe et à le pouvoir sur :
-les creches , maternelles et primaires
-les états civils (carte d'identité, etc...)
-les permis de construire (sauf que le PLU est 100% décidé par la métropole, 0% par la mairie)
-les cimetières
-la police municipale (sauf s'il y a une police métropolitaine, alors c'est la métropolitaine qui a le pouvoir)
- et ce qu'adore Doucet, puisqu'il a fait EXPLOSER Les dépenses dans ce domaine (pas pour acheter des voix, non non, il l'a juré ) : la vie associative, CCAS etc..
En dehors de ça, TOUT est de la compétence exclusive de la métropole.
Exclusive comme les autoroutes à vélo, vous comprenez ?

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Je pose la question le 26/03/2026 à 15:53

Les Sarcellistes vont ils sarcer les Lyonnais ?
On a quand même encore le droit de se poser des questions.

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Les droitardés ont la parole le 26/03/2026 à 15:31

Après avoir passer DES MOIS à nous expliquer que l'important c'était de prendre la Mairie, nos droitardés de service ne vont plus que jurer par la Métropole.
Alors, oui, on sait que c'est important, mais je VOUS rappelle juste VOS arguments, les petits génies.

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MEXX1999 le 26/03/2026 à 15:27
Bon... a écrit le 26/03/2026 à 14h15

Bon … ça confirme qu'il n'y aura rien pour ce mandat.

Le métro E va être retoqué pour des raisons environnementales et financières par de nombreuses commissions ou visés par des plaintes...

On va vraiment perdre 7 ans

Ne prenez pas vos désirs pour la réalité, cela dit c'est le fonctionnement mental des rigides et dogmatiques écolos, un électeur ou un militant qui s'exprime ? qui exprime son aveuglement ?

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sinceres felicitations le 26/03/2026 à 15:16
Ok boomer a écrit le 26/03/2026 à 14h55

Ok boomer

pour vos arguments documentés,reflechis et percutants qui meritent qu on les etudie tant ils sont touffus et enrichissants

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Cyrielle69 le 26/03/2026 à 15:09

Bravo à Véronique Sarselli, une personne de qualité, respectueuse de tous.

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Ok boomer le 26/03/2026 à 14:55
A BIENTOT a écrit le 26/03/2026 à 14h44

Bravo à cette femme qui prend la directive de la métropole, enfin soulagé de ne plus voir BB et son vélo.

Ok boomer

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Néant Vert le 26/03/2026 à 14:53

Avec un militant comme Doucet : très compliqué le dialogue , rien que ce matin son attitude était irrespectueuse en passant tout son temps à regarder son téléphone et sans aucune considération ni réaction aux interventions des nouveaux élus, bref avec le mépris habituel de ce militant écolo, pas grand chose à attendre de positif...

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MARCOPAULO le 26/03/2026 à 14:53

Qui est le 92e élu Grand Coeur Lyonnais à avoir boycotté l'élection de Véronique Sarselli ? Ce dernier ne s'est pas fait publiquement connaître, mais plusieurs doigts pointent en direction de Rillieux-la-Pape et de son maire Horizons Alexandre Vincendet, dont la relation glaciale avec Véronique Sarselli n'est un secret pour personne. ? ????

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A BIENTOT le 26/03/2026 à 14:44

Bravo à cette femme qui prend la directive de la métropole, enfin soulagé de ne plus voir BB et son vélo.

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velobobo le 26/03/2026 à 14:39

Je crains que l’audit des finances de la métropole ne révèle que les délires écolos aient vidé les caisses ? Le positif est que dans son programme, la nouvelle métropole devrait rouvrir des voies à la circulation dans la presqu’île..

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Annonce le 26/03/2026 à 14:28

Ils sont pas prêts d’avoir un métro à l’ouest

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Bon... le 26/03/2026 à 14:15

Bon … ça confirme qu'il n'y aura rien pour ce mandat.

Le métro E va être retoqué pour des raisons environnementales et financières par de nombreuses commissions ou visés par des plaintes...

On va vraiment perdre 7 ans

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Pastèques le 26/03/2026 à 14:03

Allez au compost les escrologistes !

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Pedaleduschnok le 26/03/2026 à 14:02

Quel respect pour un type qui pour gagner fais fusion avec des antisémites,des pro Hamas,des communautaristes et sur anti Français.Melenchon veut une Nouvelle France Black Beur .Doucet a déclaré Lyon est à moi.Surement pas les Lyonnais-ses.

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GAD le 26/03/2026 à 13:32

En fin politique , Cédric Van Styvendael prépare le futur . Voilà un aspect méconnu de la transition écologique ...
Comme le disait Edgar Faure : ce n'est pas la girouette qui tourne , c'est le vent .

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Chris6969699 le 26/03/2026 à 13:30
Ex Précisions a écrit le 26/03/2026 à 13h15

Je sens que Doucet va s'enfermer dans sa ville avec ses habitants et va passer son temps à critiquer la Métropole.
Mais ne sait-on jamais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ;-)

Peut être arriverons - t - ils à travailler ensemble sur les sujets essentiels...

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budget le 26/03/2026 à 13:17

Deux vices président en plus que l'équipe précédente, un budget qui se réduit donc

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Drôle !!! le 26/03/2026 à 13:17

La candidate LFI n'a eu que 3 votes, donc les seuls votes de son. parti (3 élus LFI) je crois
Le PS et les Eclolos, qui pourtant ont "fusioonnés" n'ont pas voté pour la candidate LFI qui se présentait comme "présidente" ???

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Ex Précisions le 26/03/2026 à 13:15

Je sens que Doucet va s'enfermer dans sa ville avec ses habitants et va passer son temps à critiquer la Métropole.
Mais ne sait-on jamais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ;-)

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