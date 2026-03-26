"On peut être déterminée sans être brutale" : Véronique Sarselli élue présidente de la Métropole de Lyon avec 91 voix

Il ne lui aura finalement manqué qu'une seule voix. Ce jeudi matin, la victoire de Véronique Sarselli a été confirmée. Loin des jeux de pouvoir, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon a été élue présidente de la Métropole de Lyon par ses pairs, récoltant 91 voix sur 150. Il y a également eu 55 bulletins blancs, 3 voix pour Fatiha Didaoui (LFI) et une voix facétieuse pour Bruno Bernard.

Qui est le 92e élu Grand Coeur Lyonnais à avoir boycotté l'élection de Véronique Sarselli ? Ce dernier ne s'est pas fait publiquement connaître, mais plusieurs doigts pointent en direction de Rillieux-la-Pape et de son maire Horizons Alexandre Vincendet, dont la relation glaciale avec Véronique Sarselli n'est un secret pour personne.

Lors de son discours d'installation, après avoir eu droit à une standing-ovation de tout l'hémicycle, sauf des écologistes et des insoumis, la nouvelle présidente a souhaité montrer que sa méthode allait largement changer par rapport à celle de Bruno Bernard.

"Je veux une Métropole qui ose à nouveau"

Et ses premiers mots ont d'ailleurs été adressés à Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon qui ne l'écoutait que d'une oreille, vissé sur son téléphone. "Pour dialoguer, il faut être deux. La ville centre de Lyon doit prendre en compte les communes aux alentours. Les habitants nous jugeront sur notre capacité à faire. Nous installerons une nouvelle méthode de travail et sur une gestion rigoureuse de l'argent public", a-t-elle déclaré, promettant un audit indépendant pour les finances de la Métropole et celles du Sytral.

"Je veux une Métropole qui ose à nouveau. La croissance pour la croissance n'est pas une fin en soi. Mais on ne finance pas les grands projets, les solidarités et la transition écologique sans création de richesses", poursuivait-elle.

La nouvelle présidente veut aussi réduire "l'empilement des dispositifs" sociaux et a confirmé l'abandon du tramway semi-enterré TEOL entre Lyon et Tassin, pour relancer le métro E.

"Je ne suis pas une femme de détours, j'aime la franchise, j'aime le concret. On peut être déterminée sans être brutale, sincère sans être naïve", concluait-elle.

Un discours notamment salué ensuite par Cédric Van Styvendael, le maire PS de Villeurbanne, qui promettait à Véronique Sarselli d'être de possibles alliés sur certains dossiers : "Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous venez de présenter. Il est temps de sortir des postures, vous avez fait un discours qui laisse augurer que c'est possible. On peut se donner rendez-vous".

Place cet après-midi dès 13h30 à l'élection des 25 vice-présidents, répartis comme suit : 15 du camp Sarselli, 10 du camp Aulas.