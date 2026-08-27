Quincieux : fermeture de l’agence bancaire, la mairie appelle à la mobilisation

L’agence bancaire de la Caisse d’Epargne à Quincieux va fermer ses portes dans quelques semaines. La municipalité s’est mobilisée auprès de la banque afin d’assurer le maintien du distributeur de billets jusqu’au 31 mars 2027.

Ce délai permettra d’étudier différentes solutions pour pérenniser le service, notamment l’acquisition du local actuel ou l’installation d’un nouveau distributeur dans la commune, pour un coût estimé à 40 000 euros.

La fréquentation, un enjeu pour le maintien du service

À terme, un prestataire pourrait également prendre le relais, sous réserve d’atteindre un nombre suffisant de retraits : environ 300 retraits supplémentaires par mois sont aujourd’hui nécessaires pour éviter un surcoût pour la commune.

La mairie appelle donc "l’ensemble de la population quincerote à privilégier dès maintenant le distributeur de Quincieux pour ses retraits d’espèces" en précisant qu’"il ne s’agit pas de retirer davantage d’argent que nécessaire mais simplement, lorsque vous avez besoin d’espèces, d’utiliser le distributeur de notre commune".