Politique

Françoise Champavier élue maire de Quincieux

Françoise Champavier élue maire de Quincieux
Françoise Champavier élue maire de Quincieux - DR

Pour la première fois, le maire de Quincieux sera... une maire.

Françoise Champavier a été élue dès le premier tour des élections municipales. L'ancienne conseillère municipale a obtenu 51,56% des voix.

Son opposant, Cyrille Fiard, soutenu par le maire sortant, a recueilli 48,44 des suffrages.

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Françoise Champavier

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