Françoise Champavier élue maire de Quincieux

Françoise Champavier a été élue dès le premier tour des élections municipales. L'ancienne conseillère municipale a obtenu 51,56% des voix.
Son opposant, Cyrille Fiard, soutenu par le maire sortant, a recueilli 48,44 des suffrages.
Pour la première fois, le maire de Quincieux sera... une maire.
Françoise Champavier a été élue dès le premier tour des élections municipales. L'ancienne conseillère municipale a obtenu 51,56% des voix.
Son opposant, Cyrille Fiard, soutenu par le maire sortant, a recueilli 48,44 des suffrages.