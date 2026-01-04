Et ce, en raison de travaux de réparation menés par la DIR Centre-Est.
Cette fermeture, effective dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, s’inscrit dans le cadre d’un chantier de grande ampleur engagé depuis janvier 2025, et qui doit se poursuivre jusqu’en juin 2026. Elle vise à permettre la mise en œuvre et le déplacement du balisage sur la zone de travaux.
Une seconde nuit de fermeture est d’ores et déjà programmée du 6 au 7 janvier, avant d’autres interruptions similaires prévues début mars. En cas de conditions météorologiques défavorables, les opérations pourront être reportées aux nuits suivantes.
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur, à suivre les déviations mises en place, et à emprunter les axes alternatifs recommandés (rocade Est, A46, D383). Les autorités appellent à la plus grande prudence à l’approche et à proximité du chantier.
A moins que la manifestation des agriculteurs ne garantisse une fermeture finalement plus longue ?
Très marrant, ils attendent la rentrée juste pour causer des embouteillages...pareil pour de nombreux chantiers de la métropole...qui foutent le seum!Signaler Répondre
Dommage qu'ils n'aient pas faitcomme l'A69 avec les engins...