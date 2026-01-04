Et ce, en raison de travaux de réparation menés par la DIR Centre-Est.

Cette fermeture, effective dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, s’inscrit dans le cadre d’un chantier de grande ampleur engagé depuis janvier 2025, et qui doit se poursuivre jusqu’en juin 2026. Elle vise à permettre la mise en œuvre et le déplacement du balisage sur la zone de travaux.

Une seconde nuit de fermeture est d’ores et déjà programmée du 6 au 7 janvier, avant d’autres interruptions similaires prévues début mars. En cas de conditions météorologiques défavorables, les opérations pourront être reportées aux nuits suivantes.

Les automobilistes sont invités à éviter le secteur, à suivre les déviations mises en place, et à emprunter les axes alternatifs recommandés (rocade Est, A46, D383). Les autorités appellent à la plus grande prudence à l’approche et à proximité du chantier.

A moins que la manifestation des agriculteurs ne garantisse une fermeture finalement plus longue ?