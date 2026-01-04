Manifestation des agriculteurs : à quoi s'attendre ce lundi autour de Lyon ?

Ce lundi, de nombreuses manifestations auront lieu partout en France, et l'agglomération lyonnaise n'y échappera pas.
C'est une habitude, les agriculteurs rhodaniens en colère ciblent désormais la M7 à hauteur de Pierre-Bénite. C'est là qu'ils mèneront leur action peu après 6h30, après s'être réunis à Brignais.
"De très fortes perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A7, l’A450, la route M7, le réseau secondaire", prévient déjà la préfecture du Rhône.
Les déviations suivantes seront mises en œuvre via￼ la sortie 3 de la M7, la bretelle à l’A450 depuis l’A7 ou la sortie 5 de l’A450 en direction de l’A7.
Pour traverser l’agglomération, les usagers de la route doivent privilégier l’autoroute A46.
Les automobilistes sont appelés à anticiper ou à reporter leurs déplacements dans le secteur ou à privilégier un autre mode de transport.
Le blocage de la M7 est appelé à durer, puisque les manifestants qui dénoncent la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire ou encore le Mercosur prévoient d'installer un campement sur place, afin de se relayer jour et nuit afin d'éviter son démantèlement. Il y a deux ans, l'autoroute avait ainsi été totalement bloquée quelques jours.
C'est clair qu'ils devraient bloquer les instances dirigeantes, mais pas les maires qui n'ont rien à faire dans cette histoire, et de préférence à Paris où se prennent les décisions, pas le reste de la France.Signaler Répondre
Ils vont finir par se mettre tous les Français (hors Paris) à dos... Tant que la buvette de l'assemblée nationale et du sénat est approvisionnée nos dirigeants s'en fichent.
Des précédentes actions de ces agriculteurs j'ai retenu la dégradation des infrastructures routières, la transformation de l'espace public en décharge ainsi que le vandalisme de bâtiments. Une démonstration du mépris du contribuable et du bien commun, une carte de visite qui a de quoi faire douter qu'il soit constructif d'échanger avec eux.Signaler Répondre
Le seul soutien utile que l’on puisse leur apporter, c’est en tant que client et acheteur. C’est nous qui tenons la solution. Eux ne souhaitent qu’une seule chose, nous vendre le produit de leur travail.Signaler Répondre
Encore des milliers d’euro de perte pour mon entreprise .Signaler Répondre
Vous aggravez la situation de millier d’entreprises.
Je ne vous soutiens plus. Ces méthode sont d’un autre temps
Vous voulez bloquez ? Vraiment bloquer . Bloquée la maison de chaque député, le bureau de chaque maire . L’accès à l’assemble, à Matignon, à l’Élysée.
Mais non. Cela n’arriveras pas . Les agriculteurs comme les français n’ont plus le feu pour se battre. Ce sont des moutons. Qui vont gentiment s’installer pour emmerder les pauvres gens comme eux . Mais surtout pas emmerder ceux qui ont le pouvoir.
L'agriculture comprends une multitude de types d'agriculteurs avec des problèmes différents, et des conditions de vie et de revenus très différents aussiSignaler Répondre
Manifestez noblement avec vos vraies valeurs et vous aurez le soutien du maximum de monde, mais ne vous trompez pas de cible, si nous nous déplaçons le lundi matin, c'est aussi pour le travail,
Pas de conflits inutiles ,pas de violence