Manifestation des agriculteurs : à quoi s'attendre ce lundi autour de Lyon ?

Ce lundi, de nombreuses manifestations auront lieu partout en France, et l'agglomération lyonnaise n'y échappera pas.

C'est une habitude, les agriculteurs rhodaniens en colère ciblent désormais la M7 à hauteur de Pierre-Bénite. C'est là qu'ils mèneront leur action peu après 6h30, après s'être réunis à Brignais.

"De très fortes perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A7, l’A450, la route M7, le réseau secondaire", prévient déjà la préfecture du Rhône.

Les déviations suivantes seront mises en œuvre via￼ la sortie 3 de la M7, la bretelle à l’A450 depuis l’A7 ou la sortie 5 de l’A450 en direction de l’A7.

Pour traverser l’agglomération, les usagers de la route doivent privilégier l’autoroute A46.

Les automobilistes sont appelés à anticiper ou à reporter leurs déplacements dans le secteur ou à privilégier un autre mode de transport.

Le blocage de la M7 est appelé à durer, puisque les manifestants qui dénoncent la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire ou encore le Mercosur prévoient d'installer un campement sur place, afin de se relayer jour et nuit afin d'éviter son démantèlement. Il y a deux ans, l'autoroute avait ainsi été totalement bloquée quelques jours.