A7 au sud de Lyon : un radar chantier installé ce lundi, attention il flashe à 50km/h !

L’installation s’inscrit dans le cadre de travaux d’entretien d’ouvrages d’art actuellement en cours sur ce secteur particulièrement fréquenté.

Selon la préfecture du Rhône, l’équipement restera en service jusqu’au 7 mai prochain, soit pendant toute la durée du chantier.

Une vitesse limitée à 50 km/h sur la zone de travaux

Dans cette portion de l’A7, la vitesse maximale autorisée a été abaissée à 50 km/h afin de sécuriser les abords du viaduc. Le radar dit "chantier" aura pour mission de faire respecter cette limitation, régulièrement ignorée sur cet axe majeur reliant Lyon au sud de la France.

L’objectif affiché est double : renforcer la sécurité des automobilistes circulant à proximité des travaux, mais aussi protéger les agents intervenant sur le chantier, exposés aux risques liés à la vitesse excessive des véhicules.

La préfecture appelle les usagers à la plus grande prudence dans ce secteur et rappelle l’obligation de respecter les règles du Code de la route aux abords des zones de travaux. La mise en place de ce radar autonome s’inscrit dans une stratégie de sécurisation temporaire, déjà utilisée sur d’autres chantiers autoroutiers de la région.

Les automobilistes empruntant régulièrement l’A7 sont invités à anticiper leur trajet et à adapter leur conduite, sous peine de verbalisation automatique en cas de dépassement de la vitesse autorisée.