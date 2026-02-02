Transports

Femmes mortellement fauchées au sud de Lyon : une reconstitution va entraîner la fermeture de l'A7 lundi
Ce lundi 2 février, l'autoroute A7 à hauteur de Pierre-Bénite va fermer à la circulation dans le sens Lyon-Marseille.

Sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, la reconstitution d'un terrible accident mortel sera réalisée sur l'axe entre 10h et 12h.

Pour permettre aux enquêteurs de la CRS autoroutière de travailler sereinement, sur une portion d'environ 1 kilomètre jusqu'aux viaducs actuellement en travaux, les bretelles d'accès de l'A450 et menant au périphérique via Saint-Fons seront également neutralisées.

La reconstitution va s'intéresser au drame survenu le 30 novembre dernier. Cette nuit-là, un léger accident se produisait à cause de la chaussée glissante. Deux jeunes femmes étaient alors descendues du véhicule, puis avaient été percutées par une voiture. Âgées de 25 et 27 ans, ces ressortissantes marocaines étaient décédées, l'une sur place, l'autre à l'hôpital, tandis qu'un troisième occupant s'en sortait indemne.

L'automobiliste qui les avait percutées était sous l'empire de l'alcool et des stupéfiants. Habitant d'Oullins âgé de 30 ans, il roulait à bord d'une voiture de location.

Le suspect principal, mis en examen pour homicide routier aggravé, devra donc s'expliquer sur les circonstances du suraccident directement sur place ce lundi.

avatar
"voiture de location" le 02/02/2026 à 11:00

Il y a des mots comme ça qui évoquent tout de suite d'autres choses...

Est-ce qu'on ne devrait pas se pencher sur le problème, d'une façon ou d'une autre ?

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 02/02/2026 à 10:02
Ex Précisions a écrit le 02/02/2026 à 09h45

Ils ne peuvent pas faire ça de nuit pour ne pas bloquer la circulation ?
En plus on sait que le gars était bourré et défoncé je ne vois aucun intérêt de faire ça avec le gars qui ne se souvient certainement de rien !
Si tous les accidents donnaient lieu à des reconstitutions la France serait paralysée...

L'accident a eu lieu la nuit, la reconstitution de jour ne se fera pas dans les mêmes conditions mais un magistrat dort la nuit.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/02/2026 à 09:45

Ils ne peuvent pas faire ça de nuit pour ne pas bloquer la circulation ?
En plus on sait que le gars était bourré et défoncé je ne vois aucun intérêt de faire ça avec le gars qui ne se souvient certainement de rien !
Si tous les accidents donnaient lieu à des reconstitutions la France serait paralysée...

Signaler Répondre

