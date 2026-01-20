Le jour où il poursuit Lyon People au tribunal, Grégory Doucet salue la victoire de Rue89Lyon face à Jean-Michel Aulas : "Vive la presse libre et indépendante"

Relaxés pour les faits de diffamation que dénonçaient les deux hommes d'affaires, les journalistes lyonnais ont obtenu en retour 3369 euros de la part des Aulas, au titre des frais de justice.

Pour Grégory Doucet, c'est une bonne nouvelle : "Le sérieux et la rigueur journalistique de la rédaction de Rue89 ont été reconnus par la justice. Je leur apporte tout mon soutien après le procès-bâillon dont ils ont été la cible".

Cocasse analyseront certains, alors que ce mardi-même, le maire écologiste de Lyon attaque Lyon People en diffamation, chargeant Me Etienne Tête de défendre ses intérêts au tribunal, tout en bénéficiant de la protection fonctionnelle de la Ville de Lyon, soit la prise en charge totale de ses frais par le contribuable.

"Le rôle même de la presse est de porter au public ce qui est nécessaire à sa bonne information. Cette mission ne supporte pas les entraves, plus encore quand elles prennent la forme de procédures judiciaires destinées à la faire taire. Vive la presse libre et indépendante", conclut Grégory Doucet dans sa réaction communiquée ce mardi après-midi au sujet de Rue89.