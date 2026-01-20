Le jour où il poursuit Lyon People au tribunal, Grégory Doucet salue la victoire de Rue89Lyon face à Jean-Michel Aulas : "Vive la presse libre et indépendante"

Relaxés pour les faits de diffamation que dénonçaient les deux hommes d'affaires, les journalistes lyonnais ont obtenu en retour 3369 euros de la part des Aulas, au titre des frais de justice.
Pour Grégory Doucet, c'est une bonne nouvelle : "Le sérieux et la rigueur journalistique de la rédaction de Rue89 ont été reconnus par la justice. Je leur apporte tout mon soutien après le procès-bâillon dont ils ont été la cible".
Cocasse analyseront certains, alors que ce mardi-même, le maire écologiste de Lyon attaque Lyon People en diffamation, chargeant Me Etienne Tête de défendre ses intérêts au tribunal, tout en bénéficiant de la protection fonctionnelle de la Ville de Lyon, soit la prise en charge totale de ses frais par le contribuable.
"Le rôle même de la presse est de porter au public ce qui est nécessaire à sa bonne information. Cette mission ne supporte pas les entraves, plus encore quand elles prennent la forme de procédures judiciaires destinées à la faire taire. Vive la presse libre et indépendante", conclut Grégory Doucet dans sa réaction communiquée ce mardi après-midi au sujet de Rue89.
c'est le maire de lyon qui est mis en cause par l'article de LP il est donc normal que doucet bénéficie de l'aide qui est du à sa fonction puisque que sans cette fonction il n'aurait pas été diffamé par LP.Signaler Répondre
Euh non, Rue89Lyon ne gagne rien du tout : c'est Papy Jean-Mi et le prince consort qui perdent le procès qu'ils ont intenté.Signaler Répondre
En outre, le fait qu'ils aient été condamnés rembourser les frais de défense signifie clairement que la procédure des deux amateurs de paradis fiscaux a été jugée abusive.
De la même manière, si [attention, c'est une hypothèse] si Lyon people est relaxé, cela ne signifie pas qu'il aura gagné, cela signifiera que Doucet et Bernard auront perdu. Néanmoins [attention, c'est une opinion personnelle], il me semble qu'avoir traité d'assassins deux élus en tentant de leur mettre sur le dos un accident de la route ouvre de meilleures chances à Doucet et Bernard de faire condamner Lyon menteur. Mais comme le jugement sera certainement mis en délibéré, nous ne le saurons pas tout de suite.
