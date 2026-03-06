Port de Lyon, artisans, IA… la feuille de route économique de Grégory Doucet pour Lyon jusqu'en 2040

A une semaine du premier tour des municipales à Lyon, le maire sortant Grégory Doucet et rassemblant la gauche et les écologistes, a présenté sa vision économique pour la ville à l’horizon 2040.

Ce projet stratégique s’articule autour de plusieurs priorités : le développement de sites économiques clés, le soutien aux artisans et aux PME, l’insertion par l’emploi, la transition écologique ou encore les enjeux liés à l’intelligence artificielle.

Parmi les axes mis en avant figure le développement du port Édouard-Herriot, considéré comme un site stratégique pour l’implantation d’activités industrielles et productives.

La presqu’île de l’Archevêque, aujourd’hui occupée en partie par des installations pétrolières, pourrait accueillir à terme de nouvelles entreprises industrielles une fois ces activités relocalisées. Dans l’attente, le projet prévoit notamment l’installation d’une centrale photovoltaïque et le renforcement de la logistique urbaine.

La création d’un Port Center, destiné à rendre le port plus accessible au public et à mieux faire connaître ses activités, est également évoquée par l'édile écologiste.

Plusieurs sites économiques identifiés dans la ville

La stratégie présentée identifie plusieurs zones lyonnaises susceptibles d’accueillir de nouvelles activités économiques.

Parmi elles figurent les sites ferroviaires de Vaise, Jean Macé et La Mouche, qui pourraient accueillir des activités productives, de la logistique ou encore des bureaux et logements.

Le quartier de Confluence est également mentionné avec l’objectif de développer des surfaces tertiaires abordables afin de permettre aux start-up et PME de rester en centre-ville.

À Gerland, l’avenir des anciennes usines Boehringer-Ingelheim est évoqué dans la perspective de nouveaux projets économiques compatibles avec l’identité du biodistrict. D’autres secteurs comme l’îlot Marietton dans le 9e arrondissement ou la friche Givaudan dans le quartier des États-Unis sont également identifiés pour accueillir notamment des activités artisanales.

"Nous souhaitons affirmer haut et fort que Lyon poursuivra son dynamisme économique au service du territoire et de la décarbonation", réagit Grégory Doucet.

Le programme prévoit aussi de poursuivre le soutien aux artisans lyonnais. Parmi les pistes évoquées figurent l’évaluation des dispositifs déjà mis en place depuis 2020, notamment sur le stationnement professionnel, ainsi que la création d’un pôle dédié aux artisans du bâtiment permettant de mutualiser des espaces de stockage, des ateliers et des formations.

La question du numérique et de l’intelligence artificielle occupe également une place dans cette vision économique. La liste propose de lancer une démarche territoriale réunissant universités, entreprises et associations afin de réfléchir au développement d’une IA jugée plus éthique et souveraine.

Un parcours pédagogique autour des médias, du numérique et de l’IA pourrait également être mis en place pour les scolaires au sein de la future bibliothèque de la Part-Dieu.

Enfin, la transition écologique reste un fil conducteur de cette stratégie. La municipalité souhaite poursuivre les collaborations entre entreprises, universités et centres de recherche dans le cadre de la démarche Agora 2030, liée au programme européen des villes climatiquement neutres.

La commande publique constitue également un levier important : la ville vise à attribuer plus de 50% de ses marchés publics aux TPE et PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes lors du prochain mandat.