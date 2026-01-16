Un radar chantier installé près de Lyon dès lundi : découvrez où

L’équipement sera activé à compter du lundi 19 janvier et restera en place jusqu’au 7 mai prochain, a annoncé la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Ce radar-chantier accompagnera des travaux d’entretien d’ouvrages d’art actuellement en cours sur le viaduc de Pierre-Bénite. Il sera positionné dans le sens Lyon–Marseille, à l’endroit même où la circulation est modifiée en raison du chantier.

Attention, dans ce secteur, la vitesse maximale autorisée a été abaissée à 50 km/h. Le radar aura donc pour mission de faire respecter cette limitation, régulièrement ignorée sur cet axe très fréquenté de la vallée du Rhône, notamment aux heures de pointe.

Selon la préfecture, l’objectif affiché est double : renforcer la sécurité des automobilistes circulant à proximité du chantier, mais aussi protéger les agents mobilisés pour les travaux, exposés aux risques liés à des excès de vitesse dans une zone contrainte.

Les services de l'Etat appellent les usagers à la vigilance et rappelle l’obligation de respecter les règles du Code de la route à l’approche des zones de travaux, dans un contexte où les accidents impliquant des chantiers restent fréquents sur le réseau autoroutier régional