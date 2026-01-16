Transports

Un radar chantier installé près de Lyon dès lundi : découvrez où

Un radar chantier installé près de Lyon dès lundi : découvrez où
Un radar chantier installé près de Lyon dès lundi : découvrez où - LyonMag

Un radar autonome de contrôle de vitesse va être déployé sur l’autoroute A7, à hauteur de Pierre-Bénite, afin de sécuriser une zone de travaux particulièrement sensible.

L’équipement sera activé à compter du lundi 19 janvier et restera en place jusqu’au 7 mai prochain, a annoncé la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Ce radar-chantier accompagnera des travaux d’entretien d’ouvrages d’art actuellement en cours sur le viaduc de Pierre-Bénite. Il sera positionné dans le sens Lyon–Marseille, à l’endroit même où la circulation est modifiée en raison du chantier.

Attention, dans ce secteur, la vitesse maximale autorisée a été abaissée à 50 km/h. Le radar aura donc pour mission de faire respecter cette limitation, régulièrement ignorée sur cet axe très fréquenté de la vallée du Rhône, notamment aux heures de pointe.

Selon la préfecture, l’objectif affiché est double : renforcer la sécurité des automobilistes circulant à proximité du chantier, mais aussi protéger les agents mobilisés pour les travaux, exposés aux risques liés à des excès de vitesse dans une zone contrainte.

Les services de l'Etat appellent les usagers à la vigilance et rappelle l’obligation de respecter les règles du Code de la route à l’approche des zones de travaux, dans un contexte où les accidents impliquant des chantiers restent fréquents sur le réseau autoroutier régional

Tags :

radar

A7

radar-chantier

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
c'est pourtant pas compliqué le 16/01/2026 à 19:39
Ducon et Cie a écrit le 16/01/2026 à 19h14

Bonsoir,
Est-ce pour notre bien ou pour la caisse ?

La vitesse est la première cause d'accident sur les routes françaises! Quand vous aurez compris ça, on aura fais un grand pas!!

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 16/01/2026 à 19:17
money money … a écrit le 16/01/2026 à 19h01

j’espère qu’il sera tagué rapidement

👍🤞

Signaler Répondre
avatar
Ducon et Cie le 16/01/2026 à 19:14

Bonsoir,
Est-ce pour notre bien ou pour la caisse ?

Signaler Répondre
avatar
Bizzard le 16/01/2026 à 19:06

Tres proche des manifs des agriculteurs ! Bizzard vous avez dit bizzard !

Signaler Répondre
avatar
money money … le 16/01/2026 à 19:01

j’espère qu’il sera tagué rapidement

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.