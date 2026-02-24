Urbanisme

Lyon : la troisième tranche de la rue Garibaldi inaugurée ce mardi avec Grégory Doucet et Bruno Bernard

Lyon : la troisième tranche de la rue Garibaldi inaugurée ce mardi avec Grégory Doucet et Bruno Bernard
DR

La troisième tranche du réaménagement de la rue Garibaldi, entre la rue d’Arménie et la Grande rue de la Guillotière, touche à sa fin. L’inauguration est prévue ce mardi 24 février à 17h, au métro Garibaldi.

Le chantier avance sur l’un des axes majeurs de Lyon. La troisième tranche du réaménagement de la rue Garibaldi est quasiment achevée. Les dernières finitions doivent être réalisées dans les prochains jours, tandis que les plantations ont eu lieu début février.

L’inauguration officielle aura lieu ce mardi 24 février à 17h, à proximité de la station de métro Garibaldi, en présence du maire de Lyon Grégory Doucet et de Bruno Bernard, qui espèrent un moment festif avec les habitants et les commerçants, malgré la grogne après de longs mois de travaux intenses et la suppression de nombreuses places de stationnement.

Cette phase 3 concernait le tronçon situé entre la rue d’Arménie et la Grande rue de la Guillotière, dans le 7e arrondissement. Elle s’inscrit dans la transformation progressive de cet axe historique, longtemps dominé par la circulation automobile avec ses trémies aujourd'hui disparues.

Le nouvel aménagement comprend 600 mètres de piste cyclable, ainsi que 130 arceaux vélos destinés à encourager les déplacements à deux roues. Le projet inclut également la plantation de 156 arbres et la création de 3 400 m² d’espaces verts, dans une logique de végétalisation et d’apaisement de l’espace public.

Vingt bancs ont par ailleurs été installés afin de favoriser les usages de proximité et offrir davantage de confort aux riverains.

La transformation de la rue Garibaldi ne s’arrête pas là. Une quatrième tranche, longue de 770 mètres, doit encore être engagée entre la Grande rue de la Guillotière et l’avenue Berthelot.

Tags :

rue garibaldi

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
aménagement cagette le 24/02/2026 à 11:30

Les écolos sont devenus les spécialistes des aménagements cagettes, avec ce bois dégueulasse qui se casse au bout de 6 mois et est à remplacer tous les trois ans. Sans compter les déchets en nombre qui s'accumulent au pied des végétaux.

La ville sera moche d'ici 3 mois, mais leur objectif est rempli : ça sera neuf le jour des élections.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 24/02/2026 à 11:19

Ils inaugurent quelque chose de pas terminé ? Surprenant, non ?

Signaler Répondre
avatar
Une question aux connaisseurs le 24/02/2026 à 11:02

Qqn sait pourquoi ils mettent ces copeaux vilain à la place d'un gazon "classique" plus joli à voir et certainement plus esthétique?

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 24/02/2026 à 11:00

Pour traverser c'est pas top. Par contre, un beau terrain de jeu pour les rodéos urbains.

Signaler Répondre
avatar
kool le 24/02/2026 à 10:01

Nos associés en travaux publics !Ils ne sont pas souvent dans leurs bureaux pour gérer les affaires lyonnaises .Apéro,inauguration,baratins etc etc voilà leur vrai et réelle taf

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.