Lyon : la troisième tranche de la rue Garibaldi inaugurée ce mardi avec Grégory Doucet et Bruno Bernard

Le chantier avance sur l’un des axes majeurs de Lyon. La troisième tranche du réaménagement de la rue Garibaldi est quasiment achevée. Les dernières finitions doivent être réalisées dans les prochains jours, tandis que les plantations ont eu lieu début février.

L’inauguration officielle aura lieu ce mardi 24 février à 17h, à proximité de la station de métro Garibaldi, en présence du maire de Lyon Grégory Doucet et de Bruno Bernard, qui espèrent un moment festif avec les habitants et les commerçants, malgré la grogne après de longs mois de travaux intenses et la suppression de nombreuses places de stationnement.

Cette phase 3 concernait le tronçon situé entre la rue d’Arménie et la Grande rue de la Guillotière, dans le 7e arrondissement. Elle s’inscrit dans la transformation progressive de cet axe historique, longtemps dominé par la circulation automobile avec ses trémies aujourd'hui disparues.

Le nouvel aménagement comprend 600 mètres de piste cyclable, ainsi que 130 arceaux vélos destinés à encourager les déplacements à deux roues. Le projet inclut également la plantation de 156 arbres et la création de 3 400 m² d’espaces verts, dans une logique de végétalisation et d’apaisement de l’espace public.

Vingt bancs ont par ailleurs été installés afin de favoriser les usages de proximité et offrir davantage de confort aux riverains.

La transformation de la rue Garibaldi ne s’arrête pas là. Une quatrième tranche, longue de 770 mètres, doit encore être engagée entre la Grande rue de la Guillotière et l’avenue Berthelot.