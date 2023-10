La Métropole de Lyon lance la phase 3 du réaménagement de la rue Garibaldi

Dans l’objectif d’apaiser la ville et de partager la voirie à tous les usagers, la Métropole de Lyon a présenté ce mardi la troisième phase du réaménagement de la rue Garibaldi, entamé depuis maintenant plus de dix ans. Achevés des Brotteaux jusqu’à rue d’Arménie, les travaux vont maintenant se poursuivre jusqu’à la grande rue de la Guillotière en 2026 puis jusqu’à l’avenue Berthelot, pour s’étendre sur trois arrondissements, le 6e, le 3e puis le 7e.

La troisième phase d’aménagement entre les rues d’Arménie et de la Guillotière, séparés par une distance de 630 mètres, prévoit la sécurisation et la végétalisation de la voirie en faveur des piétons, des cyclistes et des transports en commun. Sur cette portion seront installés 156 nouveaux arbres, 3400m2 de bandes plantées, 114 arceaux vélos pour un investissement total de 14,5 millions d’euros.

Les pistes cyclables seront donc sécurisées sur le même modèle que les deux premières tranches réalisées (Vauban-Arménie) en vue de l’établissement des voies lyonnaises 7 et 9 et les trottoirs seront élargis. Les automobilistes n’auront plus que deux voies de circulation (sens nord-sud) au profit de la future piste cyclable, et de la voie de bus (lignes C25 et C7) sera déplacée sur l’une des voies auparavant dédiées aux voitures. Avec ces modifications, la part de la voirie dédiée aux automobilistes passera de 74% à 21%. Un changement drastique pour l’une des artères principales du trafic routier intra-muros lyonnais.

La Métropole de Lyon exprime aussi à travers ce projet la volonté de "requalifier" les places Stalingrad et Rachais près de la station de métro Garibaldi, en les végétalisant considérablement et par l’installation de bancs. Même procédé sur la grande rue de la Guillotière, perpendiculaire à la rue Garibaldi, où les trottoirs seront élargis et la voie de circulation conservée. La place des Martyrs et de la Résistance, en face des locaux de la collectivité sera également végétalisée. Ciblés pour leur activité piétonne et commerciale, ces points stratégiques qui bordent la rue Garibaldi veulent être valorisés par la Métropole comme des lieux de proximité.

Pas plus de deux voies de circulation automobile seront conservées sur cet axe, où c’est tout un aménagement qui veut être actualisé : la trémie au niveau du cours Gambetta et du métro D sera démolie début 2024 et la circulation se fera sur les contre-allées le temps des travaux. Actuellement, les travaux de réseaux concernant l’électricité, l’eau ou encore le gaz sont en cours et les travaux d’aménagement débuteront début 2024, pour une livraison totale au printemps 2026.

Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard "ne doute pas que les nouveaux aménagements satisferont les riverains et toutes les personnes qui chemineront sur ces nouveaux espaces publics." Si ce n’est les automobilistes qui se retrouvent de plus en plus exclus de Lyon au profit des transports en commun et des modes doux.

T.J.