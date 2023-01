Trafic de billets : Sébastien Chabal confirme un passe-droit mais nie faire des bénéfices

Avec les révélations du Parisien sur un présumé trafic de billets pour la Coupe du Monde 2023, le nom de Sébastien Chabal a été mis sur le devant de la scène.

Ce samedi, l’ancien joueur du LOU Rugby a tenu à s’expliquer auprès de l’AFP. Il a ainsi reconnu partiellement les faits, tout en niant avoir pu en retirer des bénéfices. Pour rappel, l’ambassadeur de la compétition avait pu s’acheter une centaine de places ôtées du circuit traditionnel de la billetterie. Alors qu’une personne salariée du comité d’organisation ne pouvait pas prétendre à plus de huit tickets.

"Oui, j'ai bénéficié d'un accès privilégié pour acheter plus de billets que ce qu'il est possible de faire par une seule personne, en raison de mon statut d'ambassadeur de France 2023. Je n'ai pas eu de gratuité ou de tarifs préférentiels. Et non, je n'entends pas faire de bénéfices sur ces places", a indiqué Sébastien Chabal.

"Il est évident que ces places ne sauraient être revendues par ceux qui en bénéficieront. Il est tout aussi inenvisageable qu'elles puissent servir à des opérations commerciales", a conclu l’ex-rugyman aux 62 sélections avec le XV de France.

Les enquêteurs du Parquet national financier sont davantage intéressés par le cas d’Henri Mioch, ancien chargé de mission pour l’organisation du Mondial en France. Ce dernier a acheté près de 600 places avec des cartes de crédit différentes. Et comme il est à la tête d’une société d’évènementiel qui propose des packs rugby places-séjour, les soupçons sont forcément très importants.