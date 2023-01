Coupe du Monde de Rugby : Sébastien Chabal impliqué dans un trafic de billets ?

La Coupe du Monde de Rugby est très attendue, et notamment à Lyon où des rencontres se joueront tandis que les All Blacks auront leur camp de base à Gerland.

Mais la compétition est déjà entachée d’un scandale selon Le Parisien qui révèle que des perquisitions ont été réalisées récemment au siège du comité d’organisation de la Coupe du Monde. Ce qui a permis aux enquêteurs de découvrir qu’un trafic de billets avait été réalisé.

Des centaines de tickets d’entrée aux futurs matchs de la compétition ont été vendus et revendus sans respect des règles, permettant à des personnalités de se servir prioritairement, spoliant ainsi les supporters.

Nos confrères citent le nom de Sébastien Chabal. L’ancienne star du LOU Rugby (2012-2014), ambassadeur de la Coupe du Monde en France, a ainsi pu mettre la main sur une grosse centaine de billets. Caveman a payé le prix normal, mais il n'a pas eu à se connecter sur la billetterie de l'évènement comme tout le monde.

Sébastien Chabal n’est toutefois pas le plus inquiété dans cette affaire. Henri Mioch, dirigeant fédéral et proche de Claude Atcher qui était le directeur général du Groupement d’intérêt public avant d’être licencié en octobre, avait acquis 600 billets pour 100 000 euros, en utilisant différentes cartes de crédit. Et comme il dispose d’une société d’évènementiel spécialisée dans la revente de places de rugby, les enquêteurs doivent vérifier qu’il n’a pas tout écoulé en faisant d’énormes profits.