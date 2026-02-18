Vacances de février : un week-end rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Ce n’est pas une surprise… Il y aura du monde ce week-end sur les routes à l’occasion des vacances de février. Elles prendront fin pour la zone A dont fait partie l’académie de Lyon, elles se poursuivront pour la zone B et commenceront pour la zone C.
Les routes seront ainsi chargées sur tout le pays. Bison Futé a d’ailleurs dévoilé ses prévisions pour le week-end à venir. Le drapeau rouge sera hissé ce samedi dans les deux sens de circulation en Auvergne-Rhône-Alpes avec des ralentissements attendus sur l’A40, l’A43, la RN85 ou encore au niveau du tunnel du Mont-Blanc.
Il est conseillé de prendre la route ce vendredi ou ce dimanche ; les deux journées sont classées vertes dans les deux sens de circulation en Auvergne-Rhône-Alpes.
