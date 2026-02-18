Faits Divers

Lyon 8e : spectaculaire incendie dans un immeuble, un homme saute dans le vide pour échapper aux flammes

Les flammes ont surpris les habitants à l'aube.

Le sinistre s’est déclaré peu après 7h30, dans un appartement situé au 2e étage d’un immeuble de trois niveaux, rue Henri-Pensier, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 7h39 pour un feu d’appartement. Rapidement, d’importants moyens ont été déployés sur place afin de contenir les flammes et sécuriser les lieux.

Au total, six personnes ont été prises en charge par les secours. Parmi elles, deux sont en urgence absolue : un homme de 60 ans, qui s’est défenestré pour échapper à l’incendie, ainsi qu'une femme de 28 ans, brûlée et intoxiquée par les fumées.

Un enfant de 10 ans a également été transporté à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron en urgence relative. Par mesure de sécurité, une douzaine de familles ont été évacuées. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 9 heures.

