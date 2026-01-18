Drame près de Lyon : une septuagénaire décède dans l’incendie de son appartement

Aux alentours de 18 heures, un incendie a ravagé un appartement situé au cinquième étage d’un immeuble de six niveaux, au 321 rue Benjamin-Delessert, dans le quartier de Montessuy.

À l’arrivée des secours, la propriétaire des lieux, une femme âgée d’environ 70 ans, a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire, rapporte le Progrès. Malgré une prise en charge rapide, les équipes médicales n’ont pas réussi à la réanimer. La victime vivait seule.

L’appartement, d’une superficie d’environ 70 m², a été entièrement touché par les flammes. Le feu a toutefois pu être rapidement circonscrit, évitant toute propagation aux autres logements de l’immeuble.

Au total, 37 sapeurs-pompiers du SDMIS ont été mobilisés sur cette intervention, appuyés par trois équipiers du Samu et six policiers.

À ce stade, les causes exactes de l’incendie demeurent inconnues et devront être précisées par les investigations en cours.