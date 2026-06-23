Piégée sur Snapchat, une fillette de 11 ans victime d'une agression sexuelle à Lyon

Une enquête est en cours après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 11 ans survenue dans le 5e arrondissement de Lyon.
Les faits se seraient déroulés le 10 juin dernier. Selon le Progrès, la jeune victime échangeait sur Snapchat avec une personne qu'elle croyait être un enfant de son âge. La rencontre organisée aurait toutefois pris une tournure dramatique.
Le profil avec lequel la fillette était en contact aurait en réalité été utilisé par un adulte. La mineure se serait rendue dans un appartement du secteur où elle aurait ensuite été agressée sexuellement.
Le suspect l'aurait également empêchée de quitter immédiatement les lieux. La jeune victime serait finalement parvenue à s'échapper avant de donner l'alerte.
Une plainte a été déposée à la suite de ces faits. Les investigations engagées par les services de police ont permis de remonter jusqu'à un suspect.
Contactée par nos confrères, la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a indiqué à nos confrères qu'une plainte a été déposée et que "des investigations ont permis d'interpeller un individu".
Au cours de l'enquête, des témoignages recueillis auprès de riverains auraient par ailleurs permis de faire avancer les recherches. Certains voisins auraient notamment aperçu un homme quitter les lieux à bord d'un véhicule après les faits.
Le parquet a pour l’heure refusé de communiquer sur cette affaire.
À 11 ans sur Snapchat et va rejoindre seule l’appartement d’un inconnu non mais dans quel monde vivent les parents 🤯🤯🤯🤯. l’agresseur mérite les pire châtiments mais les parents également c’est une honte que ces faits aient pu se produire !!!Signaler Répondre
Les parents vont déposer plainte, mais ce sont eux à mettre au banc des accusés.Signaler Répondre
Encore un enfant ROI, le scooter est dans le garage, et la voiture bientôt commandée.
Bien évidemment il faut condamner l’agresseur, mais il faut aussi condamner les parents !!Signaler Répondre
pour les parents ?? mais carrément !!Signaler Répondre
Vos propos sont confus et vous semblez limité sur le plan du langage. Essayez de lire de temps en temps, et évitez le rap.Signaler Répondre
Castration chimique !Signaler Répondre
Non mais on rêve ! Y'a vraiment des parents qui laissent leurs gamins de 11 ans, avoir Snapchat ?Signaler Répondre
que font ses parents, ils vont maintenant porter plainte contre le premier ministre au lieu de d élever correctement leur fille. bien sûr le coupable doit être condamné, mais les parents devraient être plus présentsSignaler Répondre
Interdire les réseaux sociaux ? Ce ne serait peut être pas un mal mais on n'est pas en Chine, la liberté d'expression existe.Signaler Répondre
Les surveiller, impossible, ce sont des phénomènes internationaux.
Pour les parents, je supose que vous êtes encore jeune pour en parler, ils ne peuvent pas tout surveiller et les jeunes arriveront toujours à trouver une solution pour contourner.
Les chaînes de youtubeur qui veulent jouer au justicier masqué restent un sujet à discussion. Il y a des professionnels pour ça pas des jeunes qui font ça pour faire paler d'eux.
Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'infos dans les établissements scolaires et qu'il faudrait mieux surveiller ces dépravés. Il suffit de revoir l'histoire Lyhanna.
J'ai l'impression que les parents de maintenant ne sensibilisent pas assez les enfants sur les dangers qu'ils peuvent rencontrerSignaler Répondre
Si vous développiez au lieu de faire des sous-entendus !Signaler Répondre
Il y a des habitués de ce forum,que l’on ne va pas croiser sur cet article,n’est ce pas??Signaler Répondre
réseaux sociaux = Réseaux des folies humainesSignaler Répondre
On sait…on sait..Signaler Répondre
Il y a la chaîne du youtubeur qui piége ce genre d'individus . Franchement c'est terrible ils vont dans les jeux en ligne pour les enfants et en font des cibles en espérant que la jeune fille surmonte cette épreuve et que l'autre soit attrapéSignaler Répondre
Mais, ils sont ou les parents? sur les réseaux aussi? pôvre France 🤔Signaler Répondre
Il faut supprimer les réseaux sociaux, la société ne s'en porterait que mieuxSignaler Répondre