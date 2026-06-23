Faits Divers

Piégée sur Snapchat, une fillette de 11 ans victime d'une agression sexuelle à Lyon

Piégée sur Snapchat, une fillette de 11 ans victime d'une agression sexuelle à Lyon
Piégée sur Snapchat, une fillette de 11 ans victime d'une agression sexuelle à Lyon

Une fillette de 11 ans aurait été victime d'une agression sexuelle dans le 5e arrondissement de Lyon après avoir fixé un rendez-vous avec une personne rencontrée sur Snapchat.

Une enquête est en cours après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 11 ans survenue dans le 5e arrondissement de Lyon.

Les faits se seraient déroulés le 10 juin dernier. Selon le Progrès, la jeune victime échangeait sur Snapchat avec une personne qu'elle croyait être un enfant de son âge. La rencontre organisée aurait toutefois pris une tournure dramatique.

Le profil avec lequel la fillette était en contact aurait en réalité été utilisé par un adulte. La mineure se serait rendue dans un appartement du secteur où elle aurait ensuite été agressée sexuellement.

Le suspect l'aurait également empêchée de quitter immédiatement les lieux. La jeune victime serait finalement parvenue à s'échapper avant de donner l'alerte.

Une plainte a été déposée à la suite de ces faits. Les investigations engagées par les services de police ont permis de remonter jusqu'à un suspect.

Contactée par nos confrères, la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a indiqué à nos confrères qu'une plainte a été déposée et que "des investigations ont permis d'interpeller un individu".

Au cours de l'enquête, des témoignages recueillis auprès de riverains auraient par ailleurs permis de faire avancer les recherches. Certains voisins auraient notamment aperçu un homme quitter les lieux à bord d'un véhicule après les faits.

Le parquet a pour l’heure refusé de communiquer sur cette affaire.

Tags :

agréssion sexuelle

Snapchat

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyyyyyoooonnnnnnn le 23/06/2026 à 13:56

À 11 ans sur Snapchat et va rejoindre seule l’appartement d’un inconnu non mais dans quel monde vivent les parents 🤯🤯🤯🤯. l’agresseur mérite les pire châtiments mais les parents également c’est une honte que ces faits aient pu se produire !!!

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 23/06/2026 à 13:29

Les parents vont déposer plainte, mais ce sont eux à mettre au banc des accusés.
Encore un enfant ROI, le scooter est dans le garage, et la voiture bientôt commandée.

Signaler Répondre
avatar
Il faut aller plus loin le 23/06/2026 à 13:16

Bien évidemment il faut condamner l’agresseur, mais il faut aussi condamner les parents !!

Signaler Répondre
avatar
en fait le 23/06/2026 à 13:13
Racailles de m... a écrit le 23/06/2026 à 12h58

Castration chimique !

pour les parents ?? mais carrément !!

Signaler Répondre
avatar
Calagwer le 23/06/2026 à 13:08
Jourtour a écrit le 23/06/2026 à 12h01

Il y a des habitués de ce forum,que l’on ne va pas croiser sur cet article,n’est ce pas??

Vos propos sont confus et vous semblez limité sur le plan du langage. Essayez de lire de temps en temps, et évitez le rap.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 23/06/2026 à 12:58

Castration chimique !

Signaler Répondre
avatar
Snap, ça veut dire gifle ! Que mériterait certains parents le 23/06/2026 à 12:48

Non mais on rêve ! Y'a vraiment des parents qui laissent leurs gamins de 11 ans, avoir Snapchat ?

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 23/06/2026 à 12:45

que font ses parents, ils vont maintenant porter plainte contre le premier ministre au lieu de d élever correctement leur fille. bien sûr le coupable doit être condamné, mais les parents devraient être plus présents

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 23/06/2026 à 12:36

Interdire les réseaux sociaux ? Ce ne serait peut être pas un mal mais on n'est pas en Chine, la liberté d'expression existe.
Les surveiller, impossible, ce sont des phénomènes internationaux.
Pour les parents, je supose que vous êtes encore jeune pour en parler, ils ne peuvent pas tout surveiller et les jeunes arriveront toujours à trouver une solution pour contourner.
Les chaînes de youtubeur qui veulent jouer au justicier masqué restent un sujet à discussion. Il y a des professionnels pour ça pas des jeunes qui font ça pour faire paler d'eux.
Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'infos dans les établissements scolaires et qu'il faudrait mieux surveiller ces dépravés. Il suffit de revoir l'histoire Lyhanna.

Signaler Répondre
avatar
Moi le 23/06/2026 à 12:29

J'ai l'impression que les parents de maintenant ne sensibilisent pas assez les enfants sur les dangers qu'ils peuvent rencontrer

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 23/06/2026 à 12:22
Jourtour a écrit le 23/06/2026 à 12h01

Il y a des habitués de ce forum,que l’on ne va pas croiser sur cet article,n’est ce pas??

Si vous développiez au lieu de faire des sous-entendus !

Signaler Répondre
avatar
Jourtour le 23/06/2026 à 12:01

Il y a des habitués de ce forum,que l’on ne va pas croiser sur cet article,n’est ce pas??

Signaler Répondre
avatar
Trokon le 23/06/2026 à 12:00

réseaux sociaux = Réseaux des folies humaines

Signaler Répondre
avatar
Jourtou le 23/06/2026 à 12:00

On sait…on sait..

Signaler Répondre
avatar
Terrible le 23/06/2026 à 11:56

Il y a la chaîne du youtubeur qui piége ce genre d'individus . Franchement c'est terrible ils vont dans les jeux en ligne pour les enfants et en font des cibles en espérant que la jeune fille surmonte cette épreuve et que l'autre soit attrapé

Signaler Répondre
avatar
venez pas pleurer le 23/06/2026 à 11:50

Mais, ils sont ou les parents? sur les réseaux aussi? pôvre France 🤔

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 23/06/2026 à 11:49

Il faut supprimer les réseaux sociaux, la société ne s'en porterait que mieux

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.