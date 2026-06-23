Piégée sur Snapchat, une fillette de 11 ans victime d'une agression sexuelle à Lyon

Une enquête est en cours après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 11 ans survenue dans le 5e arrondissement de Lyon.

Les faits se seraient déroulés le 10 juin dernier. Selon le Progrès, la jeune victime échangeait sur Snapchat avec une personne qu'elle croyait être un enfant de son âge. La rencontre organisée aurait toutefois pris une tournure dramatique.

Le profil avec lequel la fillette était en contact aurait en réalité été utilisé par un adulte. La mineure se serait rendue dans un appartement du secteur où elle aurait ensuite été agressée sexuellement.

Le suspect l'aurait également empêchée de quitter immédiatement les lieux. La jeune victime serait finalement parvenue à s'échapper avant de donner l'alerte.

Une plainte a été déposée à la suite de ces faits. Les investigations engagées par les services de police ont permis de remonter jusqu'à un suspect.

Contactée par nos confrères, la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a indiqué à nos confrères qu'une plainte a été déposée et que "des investigations ont permis d'interpeller un individu".

Au cours de l'enquête, des témoignages recueillis auprès de riverains auraient par ailleurs permis de faire avancer les recherches. Certains voisins auraient notamment aperçu un homme quitter les lieux à bord d'un véhicule après les faits.

Le parquet a pour l’heure refusé de communiquer sur cette affaire.