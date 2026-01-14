Faits Divers

Lyon 6e : un médecin mis en examen pour des infractions sexuelles, son cabinet sous scellés

La fermeture discrète d’un cabinet médical lyonnais cachait une procédure bien plus lourde.

Derrière une affichette évoquant une fermeture pour "raisons familiales", un cabinet médical du quartier du Parc, dans le 6e arrondissement de Lyon, était en réalité au cœur d’une procédure judiciaire. 

Situé au 102 rue Crillon, le cabinet a été placé sous scellés par la police nationale le 18 décembre, dans le cadre d’une commission rogatoire. L’information, révélée par Actu.fr, a été confirmée par le parquet de Lyon, qui a ouvert une information judiciaire visant le docteur Benoît Saint-Paul.

Selon le ministère public, le médecin a été mis en examen "pour des infractions à caractère sexuel à l’encontre de plusieurs patientes."

Dans le cadre de cette procédure, le praticien a été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Celui-ci comprend notamment "une interdiction d’exercer l’activité professionnelle de médecin", a précisé le parquet de Lyon à nos confrères.

La fermeture du cabinet avait suscité des interrogations parmi certains habitants du secteur, en particulier sur un groupe Facebook d’habitants de l’arrondissement, après l’apparition de rubalises et de scellés judiciaires. L’enquête se poursuit sous l’autorité d’un juge d’instruction.

FRANÇE MISANDRE.. le 14/01/2026 à 19:10

Toutes ses accusations d’agressions sexuelles et sexistes me font peur 😰 ! Du coup je ne parle PLUS aux Femmes de peur d’être accusé de toutes les horreurs !!
Vivement que les femmes et les Hommes soient séparés des ´ L’ENFANCE ´ dans les écoles et les lieux Publics.

Tête persillée le 14/01/2026 à 19:07

Pourquoi donner son nom,très souvent cela n'arrive pas

Catalan le 14/01/2026 à 18:53
Ex Précisions a écrit le 14/01/2026 à 17h53

Fermeture pour "raisons familiales", et oui sa femme a dû le quitter après ça ;-)

Ça serait logique

Cyprine ! le 14/01/2026 à 18:38
Ex Précisions a écrit le 14/01/2026 à 17h53

Fermeture pour "raisons familiales", et oui sa femme a dû le quitter après ça ;-)

Tu est son amant peut-être ?

Ex Précisions le 14/01/2026 à 17:53

Fermeture pour "raisons familiales", et oui sa femme a dû le quitter après ça ;-)

