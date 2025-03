Lyon : une victime d’agression sexuelle jugée pour avoir dénoncé son agresseur sur les réseaux sociaux

Louise, 20 ans, en a fait l’amère expérience. Après avoir été reconnue comme victime d’une agression sexuelle lors d’une soirée étudiante à Lyon, la jeune femme s’est retrouvée devant le tribunal correctionnel mardi 18 février. En cause : une vidéo TikTok dans laquelle elle "affichait" son agresseur, rapporte PressPepper.

Les faits remontent à mars 2024. Dix-huit mois après l’agression dont elle a été victime, Louise décide de publier sur TikTok la photo de Thomas, l’étudiant condamné pour l’avoir agressée, ainsi qu’une autre jeune femme, lors d’une soirée BDE.

Avec une phrase explicite et un symbole de couleur violette utilisé pour dénoncer les violences à caractère sexuel, la vidéo devient rapidement virale. Là où ses publications précédentes dépassaient rarement quelques centaines de vues, celle-ci atteint près de 30 000 vues en un temps record.

5 000 euros demandés

Mais cette exposition a eu des conséquences lourdes. L’étudiant condamné a fait une tentative de suicide après avoir été la cible de nombreuses insultes et menaces. Ce dernier a en effet été identifié et aurait reçu des menaces de mort et des injures à caractère raciste. Son avocat estime que sa cliente a participé à un "lynchage numérique" et a demandé 5 000 euros de dommages et intérêts.

Face aux juges lyonnais, Louise a assuré qu’elle ne cherchait pas à nuire à son agresseur, mais à sensibiliser sur les violences sexuelles. "C’était une erreur, je la regrette", a-t-elle reconnu.

La présidente du tribunal a tenu à rappeler que les décisions de justice en France sont publiques et que si Louise contestait la condamnation de son agresseur, elle disposait de la voie de l’appel.

De son côté, l’avocate de la jeune femme a plaidé l’absence d’intention malveillante. "Ma cliente n’a jamais cherché un second procès. Pour elle, cette vidéo était une forme de thérapie : elle en a assez de voir les agresseurs repartir sans encombre", a-t-elle déclaré.

À la barre, Louise, émue, a reconnu avoir sous-estimé l’impact de sa publication : " Passer à 20 ans au tribunal comme accusée, ça m’a bien servi de leçon".

Si la partie civile a insisté sur le préjudice subi par Thomas, la procureure de la République a demandé la relaxe. Elle a estimé que la jeune femme n’avait fait que relater une vérité judiciaire, tout en rappelant les effets dévastateurs des réseaux sociaux.

Le tribunal correctionnel de Lyon rendra son jugement dans les prochains jours.