Paul tué par un automobiliste : les cyclistes de Lyon rassemblés pour dénoncer la "violence motorisée"

Ce jeune Parisien, militant d'une association cycliste, avait été écrasé par un automobiliste aujourd'hui mis en examen pour homicide volontaire.

A Lyon, ils étaient une centaine à se retrouver place des Terreaux et à coucher leur vélo au sol pour respecter une minute de silence pour Paul, mais aussi dire "plus jamais". Car chaque cycliste qui emprunte les routes de l'agglomération a au moins un témoignage personnel d'une violente altercation avec un automobiliste, voire un drame évité de justesse.

Plusieurs élus écologistes comme le sénateur Thomas Dossus ou le vice-président de la Métropole chargé de la Voirie Fabien Bagnon se sont retrouvés place des Terreaux. "La violence motorisée, symptôme de la culture de la bagnole, doit cesser. Elle se combat par la lutte pour le partage de la rue et de la route, via des infrastructures et des politiques publiques", a commenté le parlementaire.