"Apporter confort et sécurité aux cyclistes" : le premier kilomètre des Voies Lyonnaises inauguré ce vendredi

Le gratin écologiste de Lyon s'est réuni pour inaugurer le premier kilomètre de la première Voie Lyonnaise (VL 1) entre les ponts de la Guillotière et Gallieni. "Il s'agit d'apporter confort et sécurité aux cyclistes", a lancé le maire de Lyon Grégory Doucet qui se tenait aux côtés des maires des 3e et 7e arrondissements Véronique Dubois-Bertrand et Fanny Dubot.

Vélo entre les jambes et casque sur la tête, l'édile était à la tête, avec Bruno Bernard, d'un cortège d'élus, de militants, de membres d'associations et de journalistes qui a avalé ce premier kilomètre en 5 minutes. "Un vrai plaisir", s'est réjoui le président de la Métropole de Lyon en donnant des coups de pédale sur un revêtement tout neuf.

En effet, la partie beige de ce tronçon est faite en Urbalith®, un matériau drainant qui devrait permettre la perméabilisation du sol. Gare cependant à son usure : le revêtement est à peine posé que des traces de freinage commencent à le noircir en certains endroits. "Il s'intègre bien dans l'environnement (...) il a été choisi pour arriver à un compromis avec les ABF (Architectes des Bâtiment de France)", a tempéré Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge des mobilités actives.

"Cette Voie Lyonnaise est celle qui va traverser les quartiers populaires, relier les parcs et rejoindre les campus de la Doua et des quais (...) elle est au coeur de la Métropole", a quant à lui noté Bruno Bernard au moment de couper le ruban vert. "Sur cet axe, il y a bien des jours où il y a plus de passages de vélos que de voitures", a-t-il poursuivi au moment d'évoquer la réduction des voies de circulation.

Car certains automobilistes ont manifesté leur mécontentement en raison de l'intensification des embouteillages aux heures de pointe devant l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc. "Nous assumons notre politique de reprendre de l'espace public pour favoriser le cyclisme et les transports en commun", a justifié Bruno Bernard qui avait déclaré en mars dernier que la création de la Voie Lyonnaise "améliorera la circulation de tous les usagers".

La construction des 20 kilomètres restants de cette VL 1 devrait être achevée d'ici 2026. Le coût des travaux est très variable d'un secteur à l'autre mais selon Bruno Bernard, on est à environ un million d'euros le kilomètre pour les 13 lignes confondues.