Chantier de la 1ère Voie Lyonnaise : "Ca améliorera la circulation de tous les usagers"

Le bal des ouvriers a débuté sur cet axe, le premier tronçon des Voies Lyonnaises. Un chantier qui se veut écologique puisque "c’est la première fois au monde qu’une pelle mécanique fonctionnant à l’électricité est utilisée", assure Marc Michaud, patron de l’entreprise Perrier TP. La machine est rechargée sur place durant la nuit, pour une autonomie d’une journée.

"Partager l’espace public"

Pour rappel, le projet des Voies Lyonnaises constituait l’une des grandes promesses de la campagne écologiste à la Métropole de Lyon, avec à la clé la mise en place de 13 lignes de pistes cyclables renforcées sur un total de 355 kilomètres. Pour le moment, difficile d’imaginer une autoroute à vélo devant les premiers mètres du tronçon. Et pour cause : les coups de pioche vont se poursuivre jusqu’au mois de juin à cet endroit particulièrement fréquenté par les cyclistes.

A terme, et après de nombreuses autres phases de chantier, cette ligne 1 reliera Vaulx-en-Velin et Saint-Fons sur 20,5 kilomètres de pistes cyclables. L’itinéraire au départ du Mas du Taureau pour desservir le campus de la Doua, Gerland et la Vallée de la Chimie passera donc par les quais du Rhône. Les écologistes visent 2026 pour inaugurer en totalité cette 1ere Voie Lyonnaise.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, précise que ces pistes auront "une largeur de 4 mètres qui permettra d’avoir une circulation vélo totalement séparée des flux de voitures et piéton, de la végétalisation. Il s’agit de partager l’espace public, pour que tout le monde trouve sa place. Au final, ça améliorera la circulation de tous les usagers".

Des points noirs sont encore à l’étude, notamment sur le pont Gallieni aujourd’hui surchargé entre les véhicules motorisés, les modes doux, les transports en commun ou les piétons. "Il faudra garder les équilibres mais nous savons que la Ville avait été façonnée dans les années 70 pour le tout-automobile et que ça n’a pas fonctionné", juge le vice-président chargé de la Voirie et des Mobilités actives. Pour tenter d’éviter les conflits, des signalétiques seront installées au sol, "notamment pour donner de la fluidité aux cyclistes" d’après l’élu.

De nouvelles réductions de voies officialisées

Durant le chantier de la rive gauche du Rhône, la Métropole avait annoncé la réduction temporaire de certaines voies, notamment sur le quai Claude Bernard qui est passé de trois à deux voies pour les véhicules motorisés. Ce jeudi matin, Fabien Bagnon nous a confirmé la pérennisation de cette mesure.

Son patron Bruno Bernard fait le constat ce jeudi matin devant la piscine du Rhône d’un axe automobile qui "n’est pas très embouteillé à cet endroit, alors que nous sommes en plein travaux, un jour de grève. Il faut rétablir la vérité : il y a environ 12 000 voitures qui passent ici chaque jour, c’est moins que le nombre de vélo ! C’est normal que l’équilibre se fasse".

Les Voies Lyonnaises vont continuer à pousser à travers l’agglomération durant tout le mandat des écologistes. Le prochain chantier concernera le tracé entre le pont de la Guillotière et le parc de la Tête d’Or. Fabien Bagnon indique que la piste cyclable actuelle sera "élargie".

Selon nos informations, une voie de circulation sera retirée pour laisser passer ce tronçon, ainsi que quelques places de stationnement. "Ça n’augmentera pas les embouteillages, il y a aujourd’hui des bouchons sur trois voies, ce sera toujours la même chose mais sur deux voies" assure Monsieur Vélo de la Métropole, qui déplore des bouchons "dans toutes les villes du monde". "On ne peut tout simplement pas supprimer la congestion automobile" conclut l’élu.

