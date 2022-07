1500 cyclistes montée de la Boucle ? Le maire de Caluire accuse les écologistes de mentir sur les chiffres

Pour justifier cette décision, les écologistes annonçaient le chiffre de 1500 cyclistes quotidiens recensés dans la montée lors de trois comptages réalisés depuis 2020.

Mais ce nombre en a fait tiquer plus d'un. Vous avez nombreux dans les commentaires de LyonMag à faire remonter vos observations contradictoires. Et la mairie de Caluire a décidé de faire de même.

Dans un communiqué de presse, Philippe Cochet accuse le vice-président de la Métropole chargé des Mobilités actives, Fabien Bagnon, de "gonfler les chiffres pour justifier sa politique".

Selon le maire LR caluirard, "il n'y a en réalité pas plus de 650" cyclistes par jour montée de la Boucle. Un chiffre qu'il juge plus crédible puisqu'il a été obtenu grâce à "un appareil de comptage de cyclistes homologué" que la ville de Caluire a acheté et qui fait des comptages "en continu". Outre ces 650 cyclistes, il est annoncé que 33 700 véhicules ont été observés au quotidien, ainsi que 138 bus.

Philippe Cochet pense même avoir percé à jour le système de comptage des écologistes en évoquant un recensement manuel de 7h30 à 9h puis de 16h30 à 19h. La Métropole obtiendrait alors "un nombre de 533 personnes qu'elle multiplie ensuite par ce qu'elle appelle un "coefficient de redressement" de 2,8 pour annoncer fièrement 1500 cyclistes".

Outre la question de combien de cyclistes empruntent la piste cyclable dans le sens de la montée, l'ancien député du Rhône dénonce un projet "abordé sans aucune vision d'ensemble alors que la mise à sens unique de la montée Saint-Sébastien et de la rue des Capucins à Lyon génère de nouveaux reports de circulation sur la montée de la Boucle".

Philippe Cochet concluait son communiqué en reprenant une citation d'Alexandre Soljenitsyne : "Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant, ils persistent à mentir".