Lyon : un recours de la droite contre la fermeture en partie de la montée Saint-Sébastien

Chaussée et trottoirs trop étroits, pavés glissants et dénivelé très important font que les voitures se croisent avec difficulté, les piétons également et que les cyclistes risquent leur vie dans la descente et sont obligés de pousser leur vélo dans la montée.

C'est sur ce constat d'insécurité ambiante que la Métropole de Lyon a décidé de très prochainement remédier à la situation en neutralisant la circulation automobile en plusieurs points de l'axe des pentes de la Croix-Rousse. Usant de ses pouvoirs de police, Bruno Bernard ne s'est pas embarrassé avec un vote des conseillers métropolitains. Et la mesure doit entrer en vigueur ces prochains jours.

Concrètement, les automobilistes ne pourront plus emprunter la montée Saint-Sébastien depuis son origine à Croix-Paquet. Les véhicules arrivant de la rue Leynaud ne pourront que tourner à droite, tandis que ceux en provenance de la rue Burdeau devront tourner à gauche. Et la portion de la montée entre ces deux rues deviendra alors piétonne (voir schéma ci-dessous).

"La vie de quartier va devenir un enfer"

Un bouleversement du quartier qui ulcère Myriam Fogel-Jedidi, candidate LR investie pour les élections législatives sur cette circonscription. Ce lundi après-midi, elle donnait un point presse aux côtés du sénateur Etienne Blanc et du maire de Caluire Philippe Cochet.

L'occasion de dénoncer "une parodie de concertation sous couvert de protéger les piétons". Selon l'ancienne conseillère du 1er arrondissement, aucun chantier ne se fera avant au minimum 2 ans pour élargir les trottoirs. Un aveu de la Métropole qui rendrait obsolète l'argument du cheminement piéton nécessaire.

Myriam Fogel-Jedidi estime également que la fermeture de cet axe où circulent quotidiennement 7400 voitures va entraîner des reports sur des axes de la Presqu'île : "On va devoir passer sur les quais de Saône, par Caluire ou par la rue Gentil, qui est la rue du lycée Ampère où il y a déjà plus de 6000 voitures par jour. Les habitants mettront 30 minutes de plus pour rentrer chez eux avec des parcours multipliés par 3 ou 4".

"La vie de quartier va devenir un enfer", prophétise-t-elle, avant de céder la parole à Etienne Blanc, qui sortait pour l'occasion sa casquette d'avocat.

Car la droite a décidé d'agir sur le plan juridique en déposant un recours au tribunal administratif de Lyon. Selon Etienne Blanc, la fermeture de la montée Saint-Sébastien entravera la liberté de circulation. "Or un maire ne peut pas prendre de mesure à l'excès contre cette liberté fondamentale", argumente l'ancien président du groupe LR au conseil municipal, récemment bouté en raison de son rapprochement idéologique avec Eric Zemmour.

Les autres arguments de la droite face à la justice seront d'indiquer que la Métropole, en supprimant la circulation sur cet axe, restreint le droit de jouir de sa propriété comme on l'entend. Mais aussi qu'il s'agirait d'une erreur manifeste d'appréciation avec "des conséquences extrêmement lourdes qui vont mettre à bas l'objectif d'apaisement puisqu'il y aura un report des inconvénients sur d'autres secteurs".

"On se bat pour retrouver des droits !"

Philippe Cochet lui n'avait pas été mis dans la boucle concernant cette fermeture de la montée Saint-Sébastien. Pourtant, la circulation risque d'augmenter logiquement sur sa commune caluirarde d'ici les prochaines semaines. "On est chez les fous !", s'emporte le président du groupe LR à la Métropole. "Le succès de ce recours fera jurisprudence, on ne se laissera pas faire, poursuit-il. On se bat pour retrouver des droits !".

Mais ce recours est-il vraiment la bonne solution face à un projet qui va bientôt voir le jour et qui ne nécessite pas de long chantier ? "On ne se prive pas d'envisager un référé" pour accélérer la procédure précise Etienne Blanc.

