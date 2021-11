Lyon : Myriam Fogel-Jedidi (LR) a déposé son recours contre la fermeture de la montée Saint-Sébastien

Ce mardi après-midi, Myriam Fogel-Jedidi a déposé un recours contre la fermeture en partie aux voitures de la montée Saint-Sébastien dans le 1er arrondissement de Lyon. L'ancienne conseillère, aujourd'hui candidate LR aux législatives 2022, a choisi un référé suspension contre la décision du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, estimant qu'elle constitue "une atteinte manifestement illégale portée à la liberté de circulation, au droit d'accès des riverains à leur propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie".

Myriam Fogel-Jedidi représentait également 36 riverains se joignant à sa démarche, et indique avoir déjà reçu plus de 400 témoignages et signatures à sa pétition.

Les élus écologistes avaient décidé de prioriser les piétons et les cyclistes en interdisant la montée aux voitures à son origine dans le 1er arrondissement. Il faut dire que les trottoirs sont effectivement peu larges et ne permettent pas à deux personnes de se croiser, tandis que les voies de circulation empêchaient également une voiture et un vélo de cohabiter sur le même axe.

La maire du 1er, Yasmine Bouagga, nous expliquait la semaine dernière que la Métropole "supprime le trafic de transit, ce n'est pas celui de desserte de la Croix-Rousse. Les habitants de la Croix-Rousse reconnaissent qu'ils utilisent très peu la voiture au quotidien parce que ce n'est pas pratique. La moitié des foyers du 1er arrondissement n'a pas de voiture".