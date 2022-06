Myriam Fogel-Jedidi : "L'attente est très très forte pour une députée de terrain dans la 2e circo de Lyon"

Dans la 2e circonscription du Rhône, qui comprend notamment le 1er et le 4 arrondissement de Lyon, difficile d'exister quand on est de droite. Myriam Fogel-Jedidi, candidate investie par les Républicains, estime toutefois que "c'est en train de changer. Quand on voit la division à gauche, la droite a toutes ses chances". Selon elle, "on a besoin d'un député de terrain, qui connaît sa circonscription et ses habitants. L'attente est très très forte".

Myriam Fogel-Jedidi n'est pas tendre avec le député sortant Hubert Julien-Laferrière : "Les gens disent que c'est une girouette. Il manque de convictions et de colonne vertébrale. Il n'a pas été aux côtés des habitants. Il a été absent durant la crise du Covid".

Soutenue par Laurent Wauquiez, la candidate LR doit porter sa décision de couper les subventions régionales à de nombreuses institutions culturelles de la circonscription comme l'Opéra, la Villa Gillet ou les Subsistances. Elle indique qu'il y a souvent une absence de vérifications sur ce qui se passe au sein des associations et réclame une culture qui "doit être accessible à tous".

Si elle était élue députée, Myriam Fogel-Jedidi porterait des projets pour l'éducation. "Si j'étais maire de Lyon, le premier budget irait à l'éducation. C'est la base de notre nation", annonce-t-elle. Elle veut une école nouvelle avec l'enseignement des fondamentaux le matin et des activités l'après-midi car "les enfants ne sont plus de ceux d'autrefois".

00:00 La droite parle-t-elle encore à la Croix-Rousse ?

01:20 Bilan du député sortant

02:31 Baisse des subventions à la culture

07:58 Ecole de demain

09:54 Pap Ndiaye