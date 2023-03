A Caluire, l’opposition réclame la démission du maire après sa nouvelle condamnation

Les membres de "Caluire c’est possible" et "Urgence écologique et solidarités" réclament la démission du maire caluirard Philippe Cochet.

Cela fait suite à sa nouvelle condamnation en appel ce mercredi dans l’affaire qui oppose l’ancien député du Rhône à celle qui fut son assistante parlementaire.

Selon Fabrice Matteucci, Séverine Hémain et leurs collègues de l’opposition de Caluire, Philippe Cochet bafoue la Charte de l’élu votée par le conseil municipal en 2020.

Cette dernière dit effectivement que "l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier".

Or, Philippe Cochet a été condamné à verser 50 000 euros à Eva Doressamy en plus des 90 000 euros déjà payés au titre de la discrimination à raison d’un lien de famille. Car son ancienne collaboratrice percevait une rémunération 62% moins élevée que celle de Laëtitia Cochet, femme du député et également assistante parlementaire.

Pour l’opposition au maire, cette condamnation "contrevient ainsi gravement à ces principes, au premier rang desquels l’impartialité, la probité et l’intégrité. Elle vient heurter l’ensemble des habitants. Elle entache la probité et l’exemplarité de l’élu qu’est M. Cochet".

Une manière de préparer l’ambiance qui s’annonce tendue du conseil municipal qui aura lieu ce lundi soir.