Toutes les routes mènent à Poleymieux, sauf pour les cyclistes : un arrêté de la maire fait polémique

C'est inédit. C'est même "une dinguerie" selon le conseiller métropolitain écologiste Matthieu Vieira. Un arrêté pris par la mairie de Poleymieux-au-mont-d'Or et la Métropole de Lyon interdit la traversée du village aux "cyclistes sportifs".

La maire Corinne Cardona estime que ces derniers "ne respectent pas la vitesse de 30km/h", ni le code de la route et que leur "comportement inapproprié" met en danger "les enfants du village" et "leur propre vie".

Conséquence : la montée des Chavannes, les routes des Gambins, d'Ampère, de la Rivière, de la Roche ainsi que les chemins du Robiat et de la Péronière sont désormais proscrites pour les cyclistes qui gravissaient le mont Thou.

Nous sommes sur une belle pépite !@poliver69 interdit le village de Poleymieux-au-Mont-d'Or aux cyclistes ! @seixas_paul be careful !@lyonmag @leprogreslyon @lequipe @LeTour et @FFLose on a un champion là !

Ttes ls montées sont interdites, on est le 20 juin pas le 1er Avril! pic.twitter.com/hi0cCmnqSX — Olivier Fernoux (@OFernoux) June 20, 2026

Au Progrès, l'édile de Poleymieux justifie son arrêté par la recrudescence des accidents impliquant des cyclistes. En octobre 2022, un homme avait été percuté par une voiture route des Gambins et était décédé à l'hôpital.

L'arrêté devrait toutefois être attaqué et pourrait être retoqué par la justice administrative. La notion de "cycliste sportif" est assez vague, et surtout Corinne Cardona n'a pas indiqué de date de fin de l'interdiction de passage.