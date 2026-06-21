Toutes les routes mènent à Poleymieux, sauf pour les cyclistes : un arrêté de la maire fait polémique

C'est inédit. C'est même "une dinguerie" selon le conseiller métropolitain écologiste Matthieu Vieira. Un arrêté pris par la mairie de Poleymieux-au-mont-d'Or et la Métropole de Lyon interdit la traversée du village aux "cyclistes sportifs".
La maire Corinne Cardona estime que ces derniers "ne respectent pas la vitesse de 30km/h", ni le code de la route et que leur "comportement inapproprié" met en danger "les enfants du village" et "leur propre vie".
Conséquence : la montée des Chavannes, les routes des Gambins, d'Ampère, de la Rivière, de la Roche ainsi que les chemins du Robiat et de la Péronière sont désormais proscrites pour les cyclistes qui gravissaient le mont Thou.
Nous sommes sur une belle pépite !@poliver69 interdit le village de Poleymieux-au-Mont-d'Or aux cyclistes ! @seixas_paul be careful !@lyonmag @leprogreslyon @lequipe @LeTour et @FFLose on a un champion là !— Olivier Fernoux (@OFernoux) June 20, 2026
Ttes ls montées sont interdites, on est le 20 juin pas le 1er Avril! pic.twitter.com/hi0cCmnqSX
Au Progrès, l'édile de Poleymieux justifie son arrêté par la recrudescence des accidents impliquant des cyclistes. En octobre 2022, un homme avait été percuté par une voiture route des Gambins et était décédé à l'hôpital.
L'arrêté devrait toutefois être attaqué et pourrait être retoqué par la justice administrative. La notion de "cycliste sportif" est assez vague, et surtout Corinne Cardona n'a pas indiqué de date de fin de l'interdiction de passage.
Madame le maireSignaler Répondre
Vous avez fait acte de bravoure.....
Habitants moi même poleymieux je suis impressionné... et j'ai voté pour vous ..
C'est sur c'était le plus important.
Déplorable tous ceci
Ces automobilistes "c'est quand même une petite proportion, la plus part sont respectueux des autres"Signaler Répondre
Donc ces automobilistes haineux prêt à en découdre avec les cyclistes sont il aussi téméraire avec les voyous qui les nargue ou insulte en grosse berline quand il se rabate devant et les font attendre .
Ont les voit plus ....
Ça me donne envie de m’installer à Polemieux, bravo madame la maireSignaler Répondre
Les cyclistes sportifs en moules bu..es ce sont les plus dangereux, la tête dans le guidon à bêtement faire un chrono, donc à fond la caisse tout droit et poussez-vous...Signaler Répondre
Elle a parfaitement raison de mettre en avant ce problème connu de tout le monde depuis des décennies !
Le code de la route autorise les cyclistes à rouler de front à condition de ne pas gêné la circulation et sous condition que l'automobiliste peux doubler .Signaler Répondre
Article r431-7
Pour le déplacement d'un cycliste c'est 1 mètres en ville et 1.5 en campagne
Article r414-5.
Pour les intransigeant de l'ordre et la lois.
Hé oui, les cycliste ont un comportement dangereux pour eux comme pour les autres.Signaler Répondre
Leur comportement, tout comme celui des trottinettes, est inacceptable.
Cette arrêté municipal a semblé t"il déclencher des propos haineux , et menaçant.Signaler Répondre
Espérons que les administrés de poleymieux ne passe pas aux actes d'agression envers les cycliste.
Vous avez raison, mais la maire aurait été inattaquable si elle avait interdit les vieux vélos (comme les escrolocs avec les voitures).Signaler Répondre
Là personne n'aurait rien pu lui dire !
A la place elle a choisi une formulation bidon qui sera cassée par le préfet. Elle l'a fait en connaissance de cause pour faire parler d'elle sans rien changer... une politique quoi !
Les commentaires de certains intervenants sont très haineux ou aigris .Signaler Répondre
J'espère que ces derniers sont irréprochable dans leurs vie et qu'ils ont une vie saine et épanouie.
Je suis sur qu'ils sont sportifs et qu'ils ne coûte pas cher à la sécurité sociale grâce à leur mode de vie équilibrée entre le travail et une activité physique réduisant les problèmes de santé.
Ou alors c'est des gros ventipotant qu'il faut soigner sur le dos de la collectivité, diabétique, cholestérol... etc ils devraient faire du sport.... même du vélo.
Je cite : "En octobre 2022, un homme avait été percuté par une voiture route des Gambins et était décédé à l'hôpital."Signaler Répondre
Réaction 4 ans après !
Et pourquoi ne pas interdire les voitures plutôt ?
Il ne faut pas se limiter aux cyclistes. il faut aussi interdire les piétons dans l'espace public, ils sont un véritable fléau.Signaler Répondre
Quand nous arriverons au pouvoir avec une vraie union de toutes les droites a la Métropole, nous ferons couper les pieds des piétons récidivistes.
Ce sera une bonne base pour une société qui fonctionne bien, après des décennies ininterrompues de laxisme depuis 1945.
Il faut comprendre la droite, avant de les juger:Signaler Répondre
Ils savent qu'ils représentent le parti des parasites et des rentiers, ce n'est pas très ragoutant..
Pour faire passer ce plat indigeste, ils mettent un peu de sauce populiste (ils pensent que leurs électeurs détestent les cyclistes, donc ils pondent un règlement ubuesque pour essayer de les contenter.)
C'est très ironique, quand on sait que Paul Seixas, le grand espoir du cyclisme Français s'est entrainé toute sa jeunesse sur ces routes des Monts d'Or que les gogols de la Métropole veulent interdire aux vélos..
L'arrêté n'est valable que ce week end...Signaler Répondre
Qui vous dit que la voiture etait en tort?Signaler Répondre
Quand j'entendais la bande a Doucet traiter l'équipe Sarselli-Aulas de trumpistes light, je trouvais ça excessif..Signaler Répondre
Finalement, avec le recul, ils avaient raison...
pas plus énervant que de m empécher d aller bosser en voitureSignaler Répondre
Bravo il a complétement raison. Les cyclistes exigent le "partage" de la route mais ne respectent rien du tout. Il faut vraiment sévir et lourdement. Il est très urgent de voter un arsenal judiciaire pour punir et ce de manière immédiate les très mauvais comportements. Des peines de prisons et des amendes allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros serait une première base pour faire évoluer les comportementsSignaler Répondre
Mais la gauche l'a fait reculer beaucoup.Signaler Répondre
Depuis que l'on glorifie le vélo, les cyclistes se croient tout permis, ce sont leur incivilité qui cause ce problème, ils ne respectent rien. Mme le Maire n'interdisez pas mais verbalisez vous ferez d'une pierre 2 coups, vous ferez respecter les 30 km/h et vous ferez rentrer de l'argent dans les caisses de la commune. Seul le portefeuille touchent ceux qui ne respectent pas alors agissez, vous aurez vite fait d'amortir les frais d'un agent.Signaler Répondre
Un jour peut-être, vous serez vieux, Mr le méprisant........Signaler Répondre
Oui bravo !!!!!Signaler Répondre
Continuez !!!!! Sauf votre respect, je dirai que "VOUS EN AVEZ"
.........................du courage !!!!
Quand j'ai fait mon service militaire, on aurait dit autre chose que la bienséance m'empêche de dire...............
Un minimum de civilité ferait du bien à tout le monde!! Avec tous ces modes de mobilités, y compris les plus vertueux, on a atteint les sumums de l’imbécilité ….Signaler Répondre
Et encore vous oublier de parler des piétons. Et plus c’est vieux plus ça passe n’importe où et n’importe comment.Signaler Répondre
Le problème c’est pas les vélo , les voitures ou les piétons
Le problème c’est les boomers et les chasseurs
tu déménages à Venissieux,le coco écoloSignaler Répondre
, "un homme avait été percuté par une voiture route des Gambins et était décédé à l'hôpital."Signaler Répondre
logiquement on devrait interdire les voitures ou sinon que les chauffards poussent leurs voiture ?
Si la mairie ne verbalisait déjà pas les vélos en excès de vitesse, comment va-t-elle faire respecter l'interdiction ?Signaler Répondre
Madame le Maire a raison les cyclistes sont des fléaux routiers, ils ne respectent ni feux ni stop ni priorités. Les Mons d Or ne sont pas le Vel d'hiv qu ils aillent au parc de la tête d or et qu ils arrêtent de nous em* merderSignaler Répondre
Je suis militaire je vais aux travail en vélo et en tenue cycliste , je fais quoi madame le maire....Signaler Répondre
Merci de votre réponse
Lundi je.bosse ....
C'est quoi un cycliste sportifs .... . Ça tenue ..
Si un de bos administré vas acheter sont pain en cuissard et maillot cycliste il pourra toujours le faire....
Faut clarifier tous ceci ...
Madame le maireSignaler Répondre
Les voitures respect elles toutes le 30 km heurs ?
Je l'espère si non interdisont les voitures .
Les délinquants vous leurs dites quoi ....
Les alcooliques.en voitures vous leurs avez interdit de conduire ou il doivent déménagé de poleymieux.
les cyclistes respectueux des regles patissent encore des cyclistes qui ne pensent qu a une chose: ameliorer leurs records strava. quand je passe par poleymieux je suis loin des 30km h en montee. n est pas Pogacar qui veut.Signaler Répondre
C'est de mieux en mieux une victoire politique au détriment de gens qui pédale après le boulot ou le week-end avant la semaine de taff....Signaler Répondre
Quel courage... pour l alcool au volant , le protoxcicide d'azote que les jeunes utilisent vous avez une solution....
Bonjour madame.Signaler Répondre
J'habite la commune de poleymieux et je suis cycliste .... je fais comment.
Pardon j'emprunte ces routes pour rentrer chez moi suivant mes envies.
Merci de votre réponse.
Cordialement
Peut être mais la gauche le fait certainement reculer .....on s'en tient aux faits pour gérer une commune, c est simple, concret, plein de bon sens.......Signaler Répondre
ils peuvent traverser le village en poussant leur vélo, comme cela est la règle dans beaucoup de villes d'Europe.Signaler Répondre
Bien fait !!! Bonne nouvellesSignaler Répondre
Mdr, le maire justifie cette mesure car les accidents impliquant des cyclistes sont nombreux, tellement nombreux que l'article mentionne un cas en 2022 ou un homme est décédé percuté par une .... voiture..Signaler Répondre
Le 30kmh n'est pas respecté ok surement et les automobilistes ils le respectent le 30kmh??
Pffiou quelle connerie, de toute façon comme chaque lois en France avant qu'ils contrôlent et sanctionne, il y aura eu dans le meme temps 100 enfants violées et tuer...
Les priorités de fe pays je vous jure...
Ps j'espère que mon commentaire passera la modération MERCI..
On va compter le nombre de voitures qui respectent les 30km/h ! Encore de la politique politicienne. Le pire c esr que certains semblent ici contents. On touche le fondSignaler Répondre
Il aurait mieux fait faire des contrôles de police et verbaliser. Cela évite de pénaliser les gens respectueux des règles.Signaler Répondre
J'espère bientôt pour les trotinettes etc etc il restera que les piétons et les poussettes enfants.Signaler Répondre
Ah ah excellent, enfin on met le doigt sur les vrais chauffards à vélo, bien plus nombreux que les automobilistes chauffards !Signaler Répondre
Enfin un maire qui a le courage de dénoncer le vrai visage des cyclistes : des intolérants qui se prennent pour Pogacar, qui ne respectent ni rien ni personne et qui pendent que la route leur appartient. Prochaine étape : verbaliser tous ces fous furieux qui grillent les feux (c'est déjà le cas pour les voitures, j'anticipe les commentaires des ayatollahs du vélo) et arrêter avec les panneaux M12. Comme pour les voitures : un feu rouge, un stop et on s'arrête. Point a la ligne. Ya pas de "ya personne donc je peux passer".Signaler Répondre
Enfin un élu qui ouvre les yeux sur l’incivilité de la plupart des cyclistes sur la route !Signaler Répondre
Encore une élue qui veut se rendre intéressante, mais ridicule bien sûr.Signaler Répondre
Prends donc un arrêté pour diminuer les indemnités, et interdire les fous du volant. La France est foutue avec des édiles pareils
Si je me déguise en Bourvil avec un béret et des chaussettes ,je vais pouvoir passer?Signaler Répondre
Corinne Cardona fait du vélo ?Signaler Répondre
Amusant que certains soient choqués : le maire de Lyon interdit aux pauvres possédant une vieille voiture de rouler dans certains quartiers et il a décidé unilatéralement d' "emmer..." les automobilistes (selon l'expression consacrée par la présidence...) ainsi que de les transformer en vaches à lait en les persécutant dès qu'ils veulent stationner. Tous les bobos applaudissent !Signaler Répondre
Par contre, un maire qui interdit à une petite minorité qui prend sa ville pour une étape du tour de France de traverser et certains se sentent "stigmatisés". C'est vrai, les minorités sont forcément "entièrement bonnes" et doivent être protégées quoi qu'elles fassent.
Qui va oser porter plainte contre cette mesure de bon sens ? J'espère bien que la majorité des habitants noteront précieusement ceux qui vont s'y opposer ! Ainsi, lorsqu'un enfant perdra la vie à cause d'un de ces "prostillons" à vélo du dimanche qui ciblent les villes pour se faire admirer plutôt que de mettre le cap sur les routes de campagne, il sera facile de démontrer qu'en France la justice protège les minorités criminelles plutôt que la majorité des enfants et des personnes fragiles.
Hâte de connaitre la suite, afin de constater à nouveau que notre société marche sur la tête...
Ce code devrait être respecter, la verbalisation nette et sévère, appliquer, pourquoi cette discrimination des véhicules , et autres mode de déplacementSignaler Répondre
Le Maire de Lyon et ces 400 policiers monicipaux, n'ont pas le courage de verbaliser les infractions des vélos, trottinettes et autres mono roue, au nom d'une idéologie
D'ailleurs quand le Maire montre l'exemple , en grillant les feux avenu Lumière au mépris des piétons qui traversent ? C'est sanctinnable
Si ils veulent aller au mont verdun , ils prennent un porte vélo , ils mettent leurs vélos dessus. sinon tu pédales dans ta ville au mieux tu va au parc de la tête d'or, les écolos y ont fait du bon boulot pendant 6 ans.(A tel point qu´on les a viré de la métropole)Signaler Répondre
Ils nous emmerdent ces bourrins à rouler en troupeau pour emmerder les autres usagers et discuter le bout de gras , au lieu de rouler file indienne et laisser les autres pouvoir circuler en sécurité .Signaler Répondre
Ne m'étonne pas, ces pauvres maires du val de saone, ça ne vole pas haut ! Triste tout ça 🤨 🤨 🤨 et avec sarselli à la tête de la Métropole, ça va être 6 ans dans l'ancien monde !!!!! Il est vrai que Madame le Maire de Poleymieux ne doit pas beaucoup rouler à vélo !!!! La droite n'a jamais fait avancer le pays !!Signaler Répondre