Ce mercredi 1er avril, peu avant 18h, une rixe impliquant plusieurs individus a éclaté dans la grande rue de la Guillotière, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.
Au cours de l’altercation, l’un des protagonistes aurait fait usage d’une arme blanche, blessant au moins un homme, rapporte Actu.fr.
À l’issue de la bagarre, la victime est restée sur place tandis que les autres participants ont pris la fuite. Touché à plusieurs reprises, notamment au niveau de la hanche, l’homme a été pris en charge en urgence par les pompiers et le Samu 69. Il a été transporté à l’hôpital, sans que son pronostic vital soit engagé.
Rapidement mobilisées, les forces de l’ordre ont procédé à des constatations sur les lieux. Un équipage de CRS, présent dans le secteur pour des missions de sécurisation, a interpellé un suspect peu après.
L’individu, un homme d’une vingtaine d’années de nationalité camerounaise, a été placé en garde à vue.
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de cette rixe.
L erreur de scenario d'Aulas dans sa campagne fut de prévoir un tunnel sous Lyon.Signaler Répondre
Ce manque d'ambition lui fut fatal : il aurait proposé un tunnel Corbas-Alger et il aurait balayé Doucet des le premier tour.
On va nous faire croire que le suspect est un raciste d'extrême droite ?Signaler Répondre
Ah là là ce sous continent...Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Le danger c’est l’extrême droite.Pas que visiblement.Signaler Répondre
toujours les mêmes soutenus par notre maire, surtout pas de caméra. on risquerait de tous les mettre en prisonSignaler Répondre
Le quartier va être rebaptisé la Guillotine...Signaler Répondre
Enfin l'agression du jour !... on commençait à s'impatienter !!!Signaler Répondre
Sous estimé son ennemi est une faute lourde de conséquences, l’histoire nous le rappelle Toujours.Signaler Répondre
Oui mais le militant qui nous sert de maire pour 6 ans encore subventionne des associations qui encouragent les migrations vers l'Europe ...Signaler Répondre
Attention aux retours de bâtons , car les purges se font Toujours dans les DEUX sens en situation de guerre civile !!Signaler Répondre
Bonjour, pour être plus inclusif, quand vous parler d'armes blanches préciser avec un manche noir.Signaler Répondre
Va falloir décider de purger ces quartiers, et de virer manu militari ces indésirables, retour au pays d'origine, ras le bol des associations de protection des immigrés non désirésSignaler Répondre