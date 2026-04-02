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Rixe à la Guillotière : un homme blessé à l’arme blanche à Lyon, un suspect interpellé

Rixe à la Guillotière : un homme blessé à l’arme blanche à Lyon, un suspect interpellé
Rixe à la Guillotière : un homme blessé à l’arme blanche à Lyon, un suspect interpellé - LyonMag

Nouvel épisode de violences urbaines dans le secteur de la Guillotière.

Ce mercredi 1er avril, peu avant 18h, une rixe impliquant plusieurs individus a éclaté dans la grande rue de la Guillotière, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Au cours de l’altercation, l’un des protagonistes aurait fait usage d’une arme blanche, blessant au moins un homme, rapporte Actu.fr. 

À l’issue de la bagarre, la victime est restée sur place tandis que les autres participants ont pris la fuite. Touché à plusieurs reprises, notamment au niveau de la hanche, l’homme a été pris en charge en urgence par les pompiers et le Samu 69. Il a été transporté à l’hôpital, sans que son pronostic vital soit engagé.

Rapidement mobilisées, les forces de l’ordre ont procédé à des constatations sur les lieux. Un équipage de CRS, présent dans le secteur pour des missions de sécurisation, a interpellé un suspect peu après.

L’individu, un homme d’une vingtaine d’années de nationalité camerounaise, a été placé en garde à vue. 

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de cette rixe.

Tags :

rixe

arme blanche

13 commentaires
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Ce fut l erreur d'Aulas le 03/04/2026 à 12:20

L erreur de scenario d'Aulas dans sa campagne fut de prévoir un tunnel sous Lyon.
Ce manque d'ambition lui fut fatal : il aurait proposé un tunnel Corbas-Alger et il aurait balayé Doucet des le premier tour.

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La Meute le 03/04/2026 à 06:02

On va nous faire croire que le suspect est un raciste d'extrême droite ?

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Wp le 03/04/2026 à 02:01

Ah là là ce sous continent...

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Chris25 le 02/04/2026 à 22:10

Ville apaisée...

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Lol le 02/04/2026 à 20:17

Le danger c’est l’extrême droite.Pas que visiblement.

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phil 6 le 02/04/2026 à 19:00

toujours les mêmes soutenus par notre maire, surtout pas de caméra. on risquerait de tous les mettre en prison

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 19:00

Le quartier va être rebaptisé la Guillotine...

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Ritchie le 02/04/2026 à 18:52

Enfin l'agression du jour !... on commençait à s'impatienter !!!

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Manolia le 02/04/2026 à 18:06
Date de la purge a écrit le 02/04/2026 à 17h18

Va falloir décider de purger ces quartiers, et de virer manu militari ces indésirables, retour au pays d'origine, ras le bol des associations de protection des immigrés non désirés

Sous estimé son ennemi est une faute lourde de conséquences, l’histoire nous le rappelle Toujours.

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Bribri2 le 02/04/2026 à 18:04
Date de la purge a écrit le 02/04/2026 à 17h18

Va falloir décider de purger ces quartiers, et de virer manu militari ces indésirables, retour au pays d'origine, ras le bol des associations de protection des immigrés non désirés

Oui mais le militant qui nous sert de maire pour 6 ans encore subventionne des associations qui encouragent les migrations vers l'Europe ...

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Ali gator le 02/04/2026 à 17:41
Date de la purge a écrit le 02/04/2026 à 17h18

Va falloir décider de purger ces quartiers, et de virer manu militari ces indésirables, retour au pays d'origine, ras le bol des associations de protection des immigrés non désirés

Attention aux retours de bâtons , car les purges se font Toujours dans les DEUX sens en situation de guerre civile !!

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Kid 69 le 02/04/2026 à 17:32

Bonjour, pour être plus inclusif, quand vous parler d'armes blanches préciser avec un manche noir.

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Date de la purge le 02/04/2026 à 17:18

Va falloir décider de purger ces quartiers, et de virer manu militari ces indésirables, retour au pays d'origine, ras le bol des associations de protection des immigrés non désirés

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