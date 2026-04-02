Ce mercredi 1er avril, peu avant 18h, une rixe impliquant plusieurs individus a éclaté dans la grande rue de la Guillotière, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Au cours de l’altercation, l’un des protagonistes aurait fait usage d’une arme blanche, blessant au moins un homme, rapporte Actu.fr.

À l’issue de la bagarre, la victime est restée sur place tandis que les autres participants ont pris la fuite. Touché à plusieurs reprises, notamment au niveau de la hanche, l’homme a été pris en charge en urgence par les pompiers et le Samu 69. Il a été transporté à l’hôpital, sans que son pronostic vital soit engagé.

Rapidement mobilisées, les forces de l’ordre ont procédé à des constatations sur les lieux. Un équipage de CRS, présent dans le secteur pour des missions de sécurisation, a interpellé un suspect peu après.

L’individu, un homme d’une vingtaine d’années de nationalité camerounaise, a été placé en garde à vue.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de cette rixe.