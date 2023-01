Zahra Dubeau : "Mohammad Moradi a donné sa vie pour être la voix des Iraniens"

Réfugiée iranienne arrivée à Lyon en 2014, Zahra Dubeau co-organise la grande marche à Lyon ce dimanche après-midi au départ de la place des Terreaux. Un évènement durant lequel le nom de Mohammad Moradi sera forcément salué. Cet étudiant iranien s'est jeté dans les eaux glacées du Rhône fin décembre pour attirer l'attention sur la crise dans son pays. "Il a donné sa vie pour être la voix des Iraniens, sensibiliser les politiques français", indique Zahra Dubeau.

"On est loin de l'Iran, on est toujours en contact avec notre famille mais on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Faire des rassemblements, c'est devenu habituel aux yeux des Français. On attendait des actions du gouvernement français : expulser l'ambassadeur d'Iran, rappeler celui de Téhéran...", énumère-t-elle, tout en précisant ne pas attendre "la même mobilisation que pour l'Ukraine".

"En tant que femme en Iran, il y a beaucoup de limites. Quand j'ai voulu me marier en France, l'ambassade d'Iran m'a demandée l'autorisation de mon père", narre Zahra Dubeau.

A noter que samedi, une rencontre solidarité franco-iranienne aura lieu à la mairie du 6e de 14h à 17h. Entrée gratuite mais inscription obligatoire à femme.vie.liberte.lyon@proton.me.

00:00 Mohammad Moradi

01:23 Impuissance face à la crise

03:05 Invisibilité de la crise iranienne

04:16 Communauté iranienne en France

06:08 Situation personnelle

07:23 Quelles suites ?