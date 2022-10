Iran : les avocats de Lyon se mobilisent ce lundi

Les avocats lyonnais sont invités à se rassembler à 13h en robe pour la défense de libertés individuelles en Iran. Le rendez-vous est donné devant la Maison des avocats, au 174 rue de Créqui dans le 3ème arrondissement.

Une "répression intolérable"

Un rassemblement qui fait suite à une motion de soutien en faveur des femmes et hommes iraniens qui combattent le totalitarisme et la terreur. Une motion votée en séance par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon.

Le Conseil a tenu à saluer "le courage et la dignité des femmes et hommes iraniens qui combattent le totalitarisme et la terreur" et demande aux autorités françaises de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU "afin que cessent immédiatement la répression intolérable, les arrestations arbitraires, les meurtres et les tortures infligés à celles et ceux qui réclament la liberté".