Le Lyonnais détenu en Iran entame une deuxième grève de la faim

Condamné en 2020 à 8 ans de prison pour espionnage en Iran, le lyonnais Benjamin Brière a entamé une deuxième grève de la faim depuis le 28 janvier dernier.

Selon son avocat Me Valent et sa sœur Blandine Brière, le Lyonnais est "à bout de forces mentales et physiques". La prison dans laquelle il se trouve est un "haut lieu d’exécutions extrajudiciaires" estime son avocat à l’AFP et les conditions de détention y sont extrêmement dures. Il avait déjà débuté une grève de la faim en décembre 2021 pour essayer d’améliorer sa situation, sans succès.

Le procès dans lequel le Français avait été condamné est une "parodie intentée par les gardiens de la Révolution" selon Me Valent.

Sa famille et ses soutiens sont profondément inquiets après l’annonce de cette deuxième grève de la faim. "Cette démarche semble être la seule arme avec laquelle il puisse lutter contre l'absurdité et la dureté de sa situation" rajoute son avocat.

Pour rappel, alors qu’il était en vacances dans le pays asiatique, Benjamin Brière a été arrêté car il est soupçonné d’avoir filmé des zones sensibles avec son drone de loisir.

De son côté, la France critique la "diplomatie des otages" qu’opère le régime iranien.