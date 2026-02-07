Société

Pourquoi plusieurs syndicats appellent à manifester à Lyon pour l’Iran ce samedi

Pourquoi plusieurs syndicats appellent à manifester à Lyon pour l’Iran ce samedi

Les organisations syndicales françaises CGT, FSU, Solidaires, CNT et CNT-SO appellent à un rassemblement de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens ce samedi 7 février à 16h.

Le rendez-vous est fixé place des Terreaux à Lyon.

Une mobilisation organisée dans un contexte de dénonciation de la répression menée par les autorités iraniennes contre les mouvements sociaux, syndicaux et citoyens.

Les syndicats expliquent vouloir exprimer leur solidarité avec les mobilisations en cours en Iran, décrites comme la conséquence directe d’une situation économique dégradée, marquée par l’hyperinflation et une aggravation de la pauvreté.

Selon ces organisations, les manifestations font face à une répression qualifiée de massive : arrestations arbitraires, détentions, violences à l’encontre des manifestants et interventions des forces de sécurité jusque dans les hôpitaux. Le communiqué évoque également des condamnations lourdes visant des syndicalistes et des défenseurs des droits humains, ainsi que des atteintes répétées aux droits de la défense.

Les syndicats estiment que ces pratiques constituent des violations flagrantes des engagements internationaux de l’Iran, notamment des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et des pactes internationaux relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Le texte insiste particulièrement sur la place des femmes dans les mobilisations actuelles, qui auraient repris fin décembre dans de nombreuses villes iraniennes. Leur engagement dépasserait les seules revendications économiques pour s’inscrire dans une contestation plus large des atteintes aux libertés fondamentales et de la ségrégation de genre. Les syndicats dénoncent une répression spécifique à leur encontre, évoquant arrestations, violences physiques et sexuelles.

Le rassemblement lyonnais de samedi s’inscrit dans cette démarche de solidarité internationale portée par les syndicats signataires.

Tags :

iran

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Dupon le 07/02/2026 à 08:28

Pourquoi ils appellent à manifester ?

Parce qu'ils ne savent faire que ça..
C'est facile de manifester, mais plus difficile de proposer des solutions..n'est ce pas. ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/02/2026 à 08:24

Très bien les syndicats.
Ils sont où les politiques ? Pas 1 n'en parle....

Signaler Répondre
avatar
Soleil noir le 07/02/2026 à 08:18

A bas les États-Unis ! Manifestons contre ce pays corrompu et raciste ! Pays de Trump et d'Epstein !

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 07/02/2026 à 08:18

C' est tardif comme réaction. Pour Gaza c' était rapide et massif. On ne parlait que de ça.

Signaler Répondre
avatar
syndicat k_k le 07/02/2026 à 08:13

et quand c'est pour le travail il n'y a plus de syndicats

Signaler Répondre
avatar
Pseudo re mi fa sol le 07/02/2026 à 08:10

Quel blague, ca sent les élections syndicale sous peu alors faut faire un peu de bruit pour pas se faire oublier.
Aller donc manifester pour les droits des salariés en France, au lieu de pisser dans un violon.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.