Pourquoi plusieurs syndicats appellent à manifester à Lyon pour l’Iran ce samedi

Le rendez-vous est fixé place des Terreaux à Lyon.

Une mobilisation organisée dans un contexte de dénonciation de la répression menée par les autorités iraniennes contre les mouvements sociaux, syndicaux et citoyens.

Les syndicats expliquent vouloir exprimer leur solidarité avec les mobilisations en cours en Iran, décrites comme la conséquence directe d’une situation économique dégradée, marquée par l’hyperinflation et une aggravation de la pauvreté.

Selon ces organisations, les manifestations font face à une répression qualifiée de massive : arrestations arbitraires, détentions, violences à l’encontre des manifestants et interventions des forces de sécurité jusque dans les hôpitaux. Le communiqué évoque également des condamnations lourdes visant des syndicalistes et des défenseurs des droits humains, ainsi que des atteintes répétées aux droits de la défense.

Les syndicats estiment que ces pratiques constituent des violations flagrantes des engagements internationaux de l’Iran, notamment des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et des pactes internationaux relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Le texte insiste particulièrement sur la place des femmes dans les mobilisations actuelles, qui auraient repris fin décembre dans de nombreuses villes iraniennes. Leur engagement dépasserait les seules revendications économiques pour s’inscrire dans une contestation plus large des atteintes aux libertés fondamentales et de la ségrégation de genre. Les syndicats dénoncent une répression spécifique à leur encontre, évoquant arrestations, violences physiques et sexuelles.

Le rassemblement lyonnais de samedi s’inscrit dans cette démarche de solidarité internationale portée par les syndicats signataires.