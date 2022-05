Retour des fêtes consulaires : "Lyon aux couleurs du monde"

L’Italie, la Hongrie, l’Espagne, la Chine, la Suisse…Nées il y a plus de vingt ans, les Fêtes consulaires visent à mettre en lumière et célébrer l’internationalité du territoire. Riche de 70 consuls, la ville de Lyon a profité des deux éditions annulées par la pandémie pour améliorer l’évènement et lui donner un nouveau souffle.

La grande nouveauté, c’est la création d’une semaine entière dédiée à la manifestation du 6 au 10 juin. L’objectif est de faire en sorte que les personnes ne pouvant pas profiter des animations du week-end, situées place Bellecour, puissent bénéficier d’animations aux quatre coins de la ville en amont. Opéra, cinéma, théâtre, les représentations sont organisées en lien avec le thème de l’édition : la culture.

"Nous voulons créer de l’interaction et donner des airs de voyage", explique Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire de Lyon. Les participants pourront ainsi se munir d’un passeport qui sera tamponné à chaque passage dans un stand représentant un consulat. A l’issue du week-end, le participant qui aura recueilli le plus de tampons se verra récompensé de lots.

Au total, 20 000 personnes sont attendues pour célébrer les fêtes consulaires.

Pas moins de 53 consulats participeront aux festivités et proposeront des spectacles ou animations sur le podium:

Albanie, Algérie, Arménie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Chine, Côte d’Ivoire, Corée, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, Gabon, Guatemala, Hongrie, Irlande, Japon, Kosovo, Laos, Lettonie, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Moldavie, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.