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Près de Lyon : un courrier évoque un bâtiment piégé, le centre-ville de Saint-Quentin-Fallavier évacué

Près de Lyon : un courrier évoque un bâtiment piégé, le centre-ville de Saint-Quentin-Fallavier évacué
Près de Lyon : un courrier évoque un bâtiment piégé, le centre-ville de Saint-Quentin-Fallavier évacué - Lyon Mag

La commune de Saint-Quentin-Fallavier a été secouée par un petit vent de panique ce vendredi matin.

Une centaine de personnes ont dû être évacuées de la mairie et du centre aéré aux alentours de 9h après la réception d’un courrier indiquant que le bâtiment de la mairie était piégé. 

De nombreux riverains ont également été évacués. 

Un gros dispositif de sécurité a été déployé, dont les services de déminage, pour effectuer une levée de doute. 

Le périmètre de sécurité a été levé à la mi-journée, selon Le Dauphiné Libéré.

Tags :

évacuation

démineurs

Saint-Quentin-Fallavier

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Ex Précisions le 17/04/2026 à 14:55

Ces politiques alors... L'opposition qui a les vers de ne pas avoir été élue fait dans les alertes maintenant ;-)
Ou alors c'est que les municipaux ont serré des trafiquants de drogue récemment.

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