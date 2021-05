Selon le Dauphiné Libéré, une dizaine d'individus ont attaqué un entrepôt logistique et ont mis la main sur des téléphones, des tablettes et des téléviseurs. Les malfaiteurs ont forcé le vigile à ouvrir les barrières et ont menacé le personnel sur place.

Les fourgons utilisés lors du braquage auraient été retrouvés incendiés dans une forêt. Une enquête est en cours.